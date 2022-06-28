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煽惑七一集結案 控方：陳榮泰稱當日是「指標」

【明報專訊】民陣召集人陳皓桓等8名民主派人士，分別涉煽惑和參與前年受禁的七一遊行。其中7人早前認罪判刑，餘下的東區前區議員陳榮泰否認一項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，昨日在區域法院受審，由暫委法官鄭念慈審理。控方表示，陳榮泰當日向傳媒表示翌日是「指標」，若然在銅鑼灣逛街會「有事」，「都想試吓到底係有咩嘢事」。

被告陳榮泰（58歲）去年被裁定區議員宣誓無效及遭取消資格。控方開案陳辭指出，徐子見和代表民陣的岑子杰事前分別申請在銅鑼灣出發的七一集會遊行，惟不獲警方批准，警方於前年6月27日和30日晚上駁回上訴。

案發前年6月30日下午，陳榮泰連同陳皓桓、曾健成、徐子見和胡志偉在中環終審法院外見傳媒，並召集市民七一遊行。他們手持「反對國安法 七一齊上街」標語，高叫「廢除國安法」、「七一街頭見」和「堅持五大訴求」口號。

「行街都有事嘅 想試吓有咩事」

陳榮泰表示多謝香港年輕人，稱「年輕人即係牛哥講太多警暴啦，不如大家著啲花啲嘅衫，有啲節日色彩嘅衫，唔好著黑衫，留番我哋著」。陳又稱「聽日係我哋嘅指標」，「作為一個香港人，假期想去行街，喺銅鑼灣行吓SOGO都係會有事嘅，我哋都係都想試吓到底係有咩嘢事」。

控方指稱，翌日7月1日在銅鑼灣東角道及SOGO百貨公司外一帶，數以百計的人非法聚集佔據馬路及行人路，陳皓桓和胡志偉等人帶領從灣仔軒尼詩道遊行至運盛路。其間有人灑溪錢和縱火，銅鑼灣和灣仔一帶的交通嚴重受阻，94條巴士路線要改道或停駛。陳榮泰前年12月8日在住所被警方拘捕，警誡下保持緘默。

【案件編號：DCCC 107/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 陳榮泰 煽惑他人參與非法集結 民陣七一遊行 反修例事件

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