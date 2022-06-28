港聞

港聞二

食衛局：現時檢討幫助不大

【明報專訊】食物及衛生局表示，全面檢討新冠疫情防控需待疫情大致過去，並需審視疫情發展進程及各項措施的實施時空及背景，現階段就個別實施已久的措施評論當時的及時性等，對改善現時防控工作幫助不大。發言人又稱，兩年多的防疫抗疫工作確有值得汲取經驗教訓的地方，以強化日後處理傳染病大流行的體制，政府對於在新冠疫情過後作適時檢討報告及制訂未來防疫應急備案持開放態度。

食衛局表示，2020年初，市面上口罩供應曾不足，當時以法例形式要求所有市民戴口罩並不可行，亦不合適；同年7月出現多個涉公共交通工具司機的感染群組，並發生司機和乘客涉及戴口罩的糾紛，口罩供應已大致回復正常，政府決定制訂「口罩令」。局方又稱，一直加強檢測，公私營每日最高檢測量在第五波前已增至每日約10萬次，過去數月得中央支持，檢測及採樣量一度升至約每日20萬至30萬次。

隔離設施分佈各院「運作上合適」

至於傳染病中心，食衛局稱，SARS後除興建瑪嘉烈醫院傳染病醫療中心，亦在各聯網共9間主要急症醫院提供逾1000張隔離病牀，將隔離設施分佈在各醫院並設置在有需要時可轉換成隔離設施的病房，運作上較合適。至於疫苗廠，發言人稱，一直歡迎生產疫苗的製造商在香港研發及生產疫苗，並會在藥物註冊和牌照審批上提供支援和協助。

本地經驗方面，食衛局發言人稱政府率先採用污水監測追蹤新冠傳播，港大亦研發了新檢測方法以快速分辨不同變種病毒。

醫局：各區已設接種中心

社署：已動員外展加快打針

醫管局表示，一直監察病牀及隔離設施需求和使用量，會持續與政府商討。醫管局發言人又稱，自本港引進兩款新冠疫苗，醫管局在各區設社區接種中心，亦在公立醫院等設接種站、在病房為合適長期住院病人打針，及派外展隊到院舍打針。

社署稱，政府2021年4月開展院舍外展接種服務，同年10月起推「主動評估—接種」計劃，因應第五波，已呼籲到診註冊醫生及醫療機構優先為院舍提供服務，並動員醫護界組織更多外展隊，包括由私家醫生組織和醫管局及衛生署等組成的隊伍，加快相關工作。

（回歸25年 危與機）

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