港聞

港聞二

指為將來疫情準備 醫療系統應改革 「開會文化 浪費前線時間 集體負責 變集體不負責」

【明報專訊】處理疫情往往要和時間競賽，袁國勇認為，香港為將來其他疫情做準備時，其中一個需改革的，是醫療系統的「開會文化」。他說，開會文化衍生自集體負責制，但醫療系統有不少長達數小時的行政性質會議，集體負責變成「集體不負責」，也浪費了前線時間，他認為每次開會都應按與會者的薪金，計算開一次會花了多少錢，讓公眾知道為何該會議值得花這筆錢。

倡計算與會者薪金

「讓公眾知道為何值得花這筆錢」

袁國勇說，醫療系統常開很多且時間很長的行政性質會議，但開會後未必能就討論的議題下決定，令前線真正能見病人或處理其他專業工作的時間很少，「這些會議很多都準備得不好，很多時（與會者）對開會內容的認識很少，開會時間很長，我覺得行政性質的會議不應超過一個半小時，最多最多兩小時，但有些會議開四五個小時」。

他認為，醫療系統開長會議是因為要令所有人都明白相關議題、有共識，是出於集體負責制，但這不僅浪費大家時間，亦會令集體負責制變成「集體不負責（collective irresponsibility）」。他建議，若要開行政性質會議，與會者應在開會前已理解相關內容，開會只討論有爭拗的議題然後下決定，亦應計算每次會議花了多少薪金，並要讓與會者、高層及公眾知道這個會議為何值得花這筆錢。

首兩年疫情「政府做得不錯」

不過，袁國勇表示，特首林鄭月娥的專家顧問團從不開這麼長時間的會議。他又說，政府在新冠疫情首兩年做得不錯，染疫、死亡人數都算低，官員也有值得肯定之處，如林鄭有聯絡檢測承辦商，令本港檢測量提升，也有聯絡疫苗廠和藥廠；公務員事務局長聶德權有提高疫苗接種能力，做到「針等人」；食衛局長陳肇始有推動食肆和酒吧達到通風要求，否則這些場所的爆發或更嚴重。

（回歸25年 危與機）

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