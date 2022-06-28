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非關中外兩種策略之爭 關鍵重科學顧現實 袁國勇：抗疫要在一國兩制尋出路

【明報專訊】抗疫篇

回歸25年，香港每個大時代似乎剛好都遇上疫情，看不見、摸不着的微生物，卻將香港與內地甚至全球命運連在一起。與港人打過連場「疫戰」的香港大學微生物學系講座教授袁國勇細數本港面對的傳染病挑戰，形容1997年禽流感疫情像清晨第一聲鬧鐘，提醒社會要像應對颱風一樣準備應對傳染病；SARS和新冠如火警鐘，與地緣政治一樣帶來很大影響；除了疫症，還有抗藥性細菌等慢性問題，像貪污一樣可悄悄滲入各領域。新冠疫情持續兩年半，第五波更重創香港，袁認為問題不在於香港夾在內地與外國兩種策略之間，關鍵是打疫苗，抗疫既要科學，也不能完全脫離現實，「要在一國兩制裏面找你的出路」。

明報記者 畢嘉敏

明日預告：梁兆基談移民與人才

97年禽流感敲警鐘 提醒傳染病威脅

1997年回歸前夕，香港出現全球首例人類感染H5N1禽流感，染疫數字在回歸後增加，當年特區政府要將樣本送到美國化驗，亦要請世衛等專家來港調查，最終政府殺掉全港逾百萬隻雞「清零」。袁國勇當時升任教授不久，他近日接受本報訪問時憶述，當年研究傳染病資源不多，H5N1疫情像清晨第一聲鬧鐘，提醒大眾傳染病的威脅。他說，這些鬧鐘不時再響，如冬季流感等，雖沒變成全球大流行，但可能愈來愈嚴重，要準備好應變，情况像全球暖化令颱風愈吹愈強，「如果有時速300公里的颱風正面吹襲香港，會有什麼後果？有多少山泥傾瀉？有多少路受阻？有多少房屋倒塌？有什麼緊急措施可以做？沒人知道，從來沒人說過」。

到2003年，社會討論23條立法之際，SARS襲港，奪去299條性命，袁國勇形容，今次響的是火警鐘。當時港大微生物學系有不少重要研究，包括發現疫症元兇是冠狀病毒；袁的團隊在2007年發表文章，已提到中華菊頭蝠有大量類SARS冠狀病毒，加上食野味習慣，像計時炸彈，或再現SARS或其他來自動物的新病毒，要做好準備。

SARS後醫局承諾建3傳染病大樓

「至今只有瑪嘉烈醫院有」

不過，袁說SARS之後有些準備仍未做好，如當年醫管局承諾興建3座傳染病大樓，但至今只有瑪嘉烈醫院有，亦一直沒本地疫苗廠。

17年後鐘聲再響，剛經歷反修例運動的香港市民，在《禁蒙面法》立法後不久，因新冠又再戴上口罩。袁國勇說，這次火警鐘聲更大更長，但香港仍有很多準備不足。袁在2020年1月呼籲全民戴口罩，特首林鄭月娥2月初稱，採購口罩困難，​​要求官員不能戴，「戴咗都要除番」。袁引述香港民意研究所民調，2020年1、2月，分別有逾七成和逾九成市民戴口罩，但政府同年7月才就「口罩令」立法，是抗疫反應慢的例子。

部門合作提高院舍接種率

社署衛署醫局「做得不夠」

他又說，新冠疫情初期，本港提升檢測能力太慢，「應該可很快增至（每日）數千個（檢測），但沒發生，開始時每日只有1700個，如果分3班，可增至每日五六千，加上公立醫院，可很快增至二三萬，這樣應付會好些。後來政府都不錯，找到很多私營公司、做到很多測試，但明顯用了太久才達到這檢測量」。他又認為，本港隔離及檢疫設施、接觸者追蹤，及社署、衛生署和醫管局合作提高院舍接種率等，都做得不夠。

袁國勇說，歷史上對香港影響最大的是疫症和地緣政治，後者如二戰及1989至1997年移民潮等，帶來大量人才流失，疫症也一樣，兩者有可比之處，SARS、新冠等疫症源自人類入侵野生動物棲息地致生態失衡，地緣政治則源自資源不均和意識形態差異。

除了疫情，袁國勇認為本港還有慢性的傳染病威脅，如肺癆和抗藥性細菌等，像貪污一樣可在不知不覺間發生，以往因有廉署和好的傳媒，解決了系統性貪污問題，但近數年因政治動盪，政府及傳媒公信力受損，要防範貪污問題再現。

第五波最大問題接種率不夠高

袁國勇認為，政府多年來抗疫都依賴海外衛生機構，請他們來調查疫情、跟隨其指引，但每次出現新病毒，全球都沒人有經驗處理，應找自己的路。在新冠疫情下，香港要像內地一樣嚴控疫情，還是像新加坡等放寬措施，一度引起爭議，被問及這些爭議有否阻礙本港調整抗疫策略，袁認為第五波最大問題是疫苗接種率不夠高，而非抗疫策略之爭，「愈接近真相愈安全，真相是什麼？第一是科學，但不能完全脫離現實，要在一國兩制裏面找你的出路」。

（回歸25年 危與機）

相關字詞﹕疫情 傳染病 袁國勇 回歸25周年危與機系列 回歸25周年

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