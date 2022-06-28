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中電續加燃料調整費 7月電費貴年初6.3％

【明報專訊】因應燃料成本上升，中電在網頁公布下月「燃料調整費」將增至每度電46.7仙，比今年1月貴8.1仙。中電連同每度電93.7仙的「基本電費」及3.4仙的「特別回扣」，下月平均淨電價將升至每度電137仙，比1月多出6.28%，令電費增長持續。

港燈日前已公布下月「燃料調整費」為每度電50.8仙，連同每度電109仙「基本電費」及1仙「特別回扣」，下月每度電平均淨電價將加至158.8仙，與1月相比升17.37% ，升幅比中電更顯著，多逾11個百分點。以一個3人家庭每月用275度電計，新界和九龍居民下月電費將較1月貴約22元，港島居民則貴約64.6元。

中電三口戶多付約22元 港燈65元

主婦Ella一家四口居於石硤尾，她說明顯感受到過去半年電費增加，加上天氣轉熱需開冷氣，電費由年頭一個月約300多元，增至最近兩個月合共約1100元，因此會改到商場「涼冷氣」，減少家中日間用電。香港餐飲聯業協會會長黃家和說，規模較小食肆每月電費約3000至5000元，酒樓等較大用電量食肆每月電費可達10萬至20萬元，預計在電費開支增加後，每月要多付數百至上萬元，令成本開支上升，對經營構成壓力。他說對於食肆而言，電力及煤氣等能源費用只佔成本約5%，因此更擔心食材、人工及租金等方面的成本上升，相信電費增幅未必會直接促使食肆加價。

相關字詞﹕香港餐飲聯業協會 港燈 中電 燃料調整費

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