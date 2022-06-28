南海熱帶氣旋將形成 天文台料七一天氣轉差

內地中央氣象台預測，本月底菲律賓至南海海域將有一個風暴生成，並可能在周日（7月3日）前後北上影響華南地區，帶來明顯風雨天氣。

強度路徑存變數

本港天文台預測，今年將有5至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，屬正常至偏多。天文台預測南海中部一個廣闊低壓區會在本周中期逐漸發展為熱帶氣旋，其強度及路徑仍存變數，若影響本港，將為今年首個影響本港的熱帶氣旋。

天文台的9天天氣預報顯示，受熱帶氣旋外圍雨帶影響，本周後期南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，周五（7月1日）天氣轉差，當日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，離岸及高地間中吹6級強風，達3號風球的風力。

歐美天氣預報系統近日均預測本周有熱帶氣旋在南海形成，但強度及路徑預測各異，每日預測結果亦有變化。據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）昨晚最新預測，熱帶氣旋周四在南海形成，周五距香港約400公里，會採取偏西方向移動，下周一在香港以西逾200公里外登陸；美國全球預報系統（GFS）則預測，該熱帶氣旋周六在南海形成，最高會升級為颱風，並會在香港以東掠過。

風雨來襲前，本港天氣酷熱，高空反氣旋會在今明繼續為華南帶來普遍晴朗及酷熱天氣，市區最高氣溫33℃，新界再高一兩度。七一假期前後南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，氣溫稍降，風勢逐漸增強，至周六（2日）及周日（3日）有狂風驟雨及雷暴，惡劣天氣持續至下周初。