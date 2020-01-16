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未加密泄400嘉賓電郵地址 慶典辦致歉

【明報專訊】周五是七一回歸日，民政事務局慶典統籌辦公室（慶典辦）前日（26日）向出席回歸活動的嘉賓發出有關防疫措施的電郵，惟未有使用密件副本（BCC），誤將大批收件人的電郵地址顯示，民政事務局就此向有關人士致歉。據悉，逾400名嘉賓的電郵地址被外泄，當中包括候任政務司長陳國基、部分候任行會成員、多名商界人士和數十名立法會議員等的個人電郵地址。

私隱署跟進 有議員擬追究

慶典辦前日向出席回歸活動嘉賓發電郵，提醒出席活動前須遵從防疫要求，包括入住閉環酒店前須每天接受核酸檢測，以及須提交健康申報表等。該電郵未有使用密件副本，令所有收到電郵者均能閱覽其他收件人的個人電郵地址。

民政事務局回覆查詢時表示，今次事件屬人為錯誤，慶典辦已就事件通知私隱專員公署，並已提醒前線員工避免同類事件再發生。私隱專員公署表示正按既定程序跟進事件，現階段未能透露詳細資料，並稱留意到慶典辦已就事件通知相關資料當事人。

慶典辦事後向受影響者發電郵致歉，內容與民政局回覆傳媒查詢的字句大致相同。立法會議員江玉歡認為慶典辦今次出現錯漏，希望只是個別事件。她又說，早前有慶典辦職員僅以致電方式請她提供身分證號碼，期望日後安排更完善。有立法會議員認為事件不可接受，形容是「低級錯誤」，打算追究。

律師衞紹宗表示，只要外泄的電郵地址或配合其他資料能讓人確認其個人身分，即屬《個人資料（私隱）條例》下的個人資料，若當局違反收集個人資料聲明的用途而泄漏相關資料，便有可能違反條例。

相關字詞﹕個人資料私隱專員公署 回歸25周年

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