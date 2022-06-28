習七一或試用三跑搭機離港 擬訪港兩天即日來回 深圳過夜

多名官員提早一天入酒店「閉環」

據悉，習近平周四抵港後，將到科學園參觀與機械人研發相關的場地及公司，晚上到禮賓府出席特首林鄭月娥設置的晚宴，其後到深圳過夜，周五早上再到灣仔會展主持第六屆特區政府就職禮，並與一眾官員會面，最後到機場三跑視察後，乘飛機離開。全國人大常委譚耀宗表示，暫未知習近平會否訪港，相信官方日內會公布。港區全國人代葉國謙相信，習近平很大機會親身來港，但行程應會較簡短。

除香港以外，深圳方面亦有所準備，由於習近平有可能乘高鐵來港，並在深圳過夜，有內地新聞網報道，至少從兩個城市包括從福州和廈門乘鐵路前往深圳方向的旅客，自26日至7月2日須接受「二次安檢」，即通過一次安檢儀器後，須再經第二次安檢儀器及人手檢查，才可上車。

預料習近平將到訪的西九龍高鐵站、科學園和灣仔會展一帶，相關保安工作早已準備。根據運輸署公告，科學園的科技大道西、科技大道東及科研路，將於周三及周四不同時間封閉，部分車輛需改道，前往科學園的各一條巴士和小巴線在周四暫停服務。本報向科學園查詢周四會否封園及相關安排，至截稿前未有回覆。

會展對開維港設限制區 警會擊落無人機

根據海事處公布，會展對開維港將於今午1時至7月1日設立限制區。本報昨日所見，限制區的界線已設置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡和欄障，除政府船外，任何船不得進入或逗留在限制區內。據了解，七一早上的升旗禮及新政府就職典禮舉行期間，限制區內將有政府及其他民間團體的船慶回歸，包括展示慶回歸標語等，屆時其他海上交通工具包括天星小輪的班次或有輕微延誤；港鐵會展站在必要時或封閉。新渡輪及天星小輪均表示有關限制區不會影響渡輪服務，天星小輪表示會協助警方加強安檢。

警方早已在會展一帶設置水馬，連日在附近巡邏。據了解，警方將於七一當日派無人機小隊，在會展一帶及對開海面作反無人機行動，包括干擾其他無人機信號，甚至在必要時以較大型無人機撞向其他無人機將之擊落。

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