【Emily】陳克勤入行會 趁閉環惡補 劉國勳打電競 顏汶羽「加時」陪囝囝

狄志遠傾兒童議題 林振昇溫勞工史

同係民建聯嘅顏汶羽就爭取時間湊仔，平時早出晚歸，呢幾日在家工作，囝囝一起身見到爸爸，有爸爸抱住瞓，又可以黐住爸爸睇卡通，汶羽就話「最開心仲唔係您？」。劉國勳就趁噚日星期日，參加咗新界青年聯會為慶祝特區成立25周年舉辦嘅「王者電競賽」，做一日打機「宅男」。

閉環期間，新思維主席狄志遠噚日出席咗網上研討分享會，鑑於近年虐兒案增加，會上討論點樣進一步守護兒童，包括立法、執法、專業守則等。勞聯主席林振昇就話喺屋企睇書，睇咗《國際勞工組織》，重溫國際「勞工史」，仲提到近200條國際勞工公約中，有31項適用於香港，包括《結社自由與保護組織權利公約》、《廢除強迫勞動公約》等。