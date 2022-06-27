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【Emily】陳克勤入行會 趁閉環惡補 劉國勳打電競 顏汶羽「加時」陪囝囝

【明報專訊】周五就係七一，出席慶典嘅嘉賓近日都要「閉環管理」，「點對點」來往屋企同辦公地點，可繼續工作，但好多地方去唔到，變相都多咗私人時間。即將加入新一屆行政會議嘅民建聯陳克勤，搵咗黨友兼現任行會成員葉國謙同張國鈞，了解行會運作同注意事項，仲填埋利益申報；此外克勤同Emily講，最近喺串流平台睇咗套紀錄片《Formula 1：極速求生》，雖然佢平時無睇開賽車，但影片講嘅唔係車、唔係冠軍車隊，而係喺賽車場睇人生、睇得失、睇生死，好值得推薦。

狄志遠傾兒童議題 林振昇溫勞工史

同係民建聯嘅顏汶羽就爭取時間湊仔，平時早出晚歸，呢幾日在家工作，囝囝一起身見到爸爸，有爸爸抱住瞓，又可以黐住爸爸睇卡通，汶羽就話「最開心仲唔係您？」。劉國勳就趁噚日星期日，參加咗新界青年聯會為慶祝特區成立25周年舉辦嘅「王者電競賽」，做一日打機「宅男」。

閉環期間，新思維主席狄志遠噚日出席咗網上研討分享會，鑑於近年虐兒案增加，會上討論點樣進一步守護兒童，包括立法、執法、專業守則等。勞聯主席林振昇就話喺屋企睇書，睇咗《國際勞工組織》，重溫國際「勞工史」，仲提到近200條國際勞工公約中，有31項適用於香港，包括《結社自由與保護組織權利公約》、《廢除強迫勞動公約》等。

相關字詞﹕閉環管理 七一回歸

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