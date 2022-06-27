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2022年6月27日星期一
港聞二
富泰院舍倘樓層擴散 或更多長者檢疫 昨多3宗累計15人 梁子超倡驗核酸免走漏
輝瑞BioNTech：新疫苗對Omicron免疫反應增19倍
職安修例 建造商會稱罰1000萬過高 倡上限300萬
受制97前思維 「經濟好窮人好」非事實 周永新：扶貧原地踏步 房屋成癥結
基本法條文屢成拒改革理由 周：保持資本主義非一成不變
租金物價升幅遠超人工 保安：最低工資名存實亡
「中獎電郵」呃老婦82萬 騙徒悉「乾塘」扮銀行借貸
醫管局員工陣線6．30解散 成員：有理事曾被跟蹤收警告
坪石邨國旗疑被塗被偷 旗海深夜蒸發
兩幼園簽《守護兒童政策》 員工推舉專員跟進舉報
羅致光：本屆安老開支增九成 仍是追落後
醫護為病童送暖 自學建築設計為醫院「上色」
初選者23所屬團體 餘5活躍 社民連議會外發聲「幾耐得幾耐」 建制政團乘勢吸納
工盟解散「如失大樹」 黃迺元：屬會撐住已不易
太陽能板「水上漂」 渠署試蓄洪池發電
港澳海關破內河船走私 首檢現金2300萬
珍寶傾覆損失 母公司：無保險賠償
大灣區GBA專題：南沙方案對接港澳 專家：定位高於前海
大灣區GBA專題：南沙放眼一帶一路 郭萬達：需港關係網
智能樂器引入 琴行疫市擴充
人棄我取 重視成年人市場
尊子漫畫
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【Emily】林鄭李家超視像赴活動 致辭不忘國家
【Emily】黃大仙祠成「港首個設升旗台宗教場所」
【Emily】市建助設計「仁愛居」 橫向佈局採光通風
【Emily】撐科大「雙校互補」 董氏慈善基金捐1億
【Emily】灣仔海濱換夏裝 細路有得「自駕遊」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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