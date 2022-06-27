智能樂器引入 琴行疫市擴充

明報記者 薛偉傑

攝影 李紹昌

美斯音樂集團創辦人陳詠豪表示，他在中學時曾組樂隊，玩過多種樂器。中學畢業後和一家琴行合作，成為一名鋼琴導師。2011年，他成立美斯音樂，到2019年底有5間門市。但2020年初，新冠疫情爆發後，各種樂器課程的學生大減。雖然很多時是一對一上課，但家長擔心會出現交叉感染，便暫停子女學習，該公司收入一度下跌七成。

他想到，轉型的關鍵是引入各種智能樂器和自學程式，讓顧客可以在家中學習。同時將顧客基礎擴大，因為在家工作，很多成年人多了時間留在家中，有部分人想趁這時間學習樂器，完成童年夢想。

該公司在2020年中引入首批智能樂器，其中一個重要合作伙伴是新成立的港資樂器生產商MIDITONE，當年用半年時間，開發出一款智能便攜數碼鋼琴EC-100，特點是配套的手機程式已內置了很多首歌的曲譜，畫面會顯示移動的五線譜和正確的指法，用戶可以看着來自學彈奏。

數碼鋼琴配套App 用戶自學彈奏

若用戶按錯琴鍵，五線譜會暫停移動，數碼鋼琴不會發聲，用戶按回正確琴鍵才會發聲，五線譜才重新移動。這種設計可以避免自學者因為彈錯琴鍵而造成「噪音」，影響到家人和鄰居，充分考慮香港的居住環境及自學者尷尬的心理。

此外，這款智能數碼鋼琴有齊88個重手感琴鍵，但其琴身比日本公司同類產品纖薄，採用摺疊式設計，摺疊後縮短近一半，體積僅為「705 x 290 x 180mm」，方便狹小的家居存放。而且，它只重5公斤，採用內置鋰電池和充電設計，售價為1580元。

產品銷量理想，令該公司的業績回升，更吸納了一批以往未曾學過樂器或只學過很短時間的成年顧客。該公司也取得MIDITONE產品在香港的獨家銷售權，雙方之後再合作設計了3款便攜數碼鋼琴。

在高端市場方面，該公司引入意大利品牌Carod智能鋼琴，特點是可以透過手機程式閱讀歌曲五線譜，自動彈奏樂曲，而琴鍵和踏板的活動好像有人彈奏一樣。因此，會所等可以購入這些鋼琴，來代替請人駐場演奏。至於初學習鋼琴者，亦可以使用這個自動彈奏功能，但調校至靜音，來跟着練習指法和踏板。

App設定虛擬鼓 揮動鼓棍模擬打鼓

另外，該公司引入了內地公司LAVA的幾款智能結他，結他上有一個小屏幕，已經植入了教學程式，可以讓用戶學習基本指法。它們具有混音器和錄音功能，可透過藍牙，自動傳送到智能手機。熟練的用戶可多次重錄，以一支結他來模擬幾個人使用幾種不同的樂器來合奏一首歌。

此外，LAVA智能結他採用一體化碳纖維外殼，堅固耐用又輕巧，不怕潮濕；可將這些智能結他放在無線充電底座自動充電。該公司亦引入一款「智能鼓」，配合手機App來設定虛擬鼓的位置，只要揮動鼓棍，即可模擬打鼓。

雖然購買智能樂器的顧客很多不是要考音樂試，但他們自學一段時間後，有超過一半報讀課程。該公司會在顧客購買智能樂器一至兩個月後，讓他們免費試上一堂。現時該公司門市已增至大約30間，比疫情爆發前增加5倍。

銷售樂器收入 智能樂器佔六成

至於收入方面，銷售樂器和音樂教育約各佔一半；在銷售樂器的收入當中，約四成來自傳統樂器，六成來自智能樂器，以便攜數碼鋼琴和智能結他的銷量最高。

由於陳詠豪帶領公司轉危為機，在疫市中開拓到新客源，擴大市場佔有率，在月前獲創業團體「青年創業軍」選為「香港十大傑出創業青年2021」之一。