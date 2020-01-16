大灣區GBA專題：南沙放眼一帶一路 郭萬達：需港關係網

發揮領館駐穗優勢 配合港專業服務

全國港澳研究會顧問、中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生對本報稱，前海着眼深港現代服務業合作，橫琴面向澳門的自由區合作，而南沙方案的立意不是單純指向香港或者澳門，而是要建設更高水平的開放型經濟新體制，「從國家戰略來看，是面向世界的全面合作，其格局更高」。

方案提到，南沙要建設中國企業「走出去」綜合服務基地，而對比前海和橫琴，南沙的優勢是能發揮外國領事館均駐於廣州的特點，更易於對接一帶一路沿線國家，配合香港專業服務機構提供信息共用、項目對接、標準相容、檢測認證、金融服務、爭議解決等國際投融資綜合服務。方案還鼓勵引導港澳商會協會在南沙設立代表處，支持港澳參與一帶一路相關合作。

支援落實RCEP 加強歐美合作

此外，南沙方案也特別提到要支援南沙落實《區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）》，對標《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定（CPTPP）》、《數字經濟伙伴關係協定（DEPA）》等國際自貿協定規則，同時加強與歐盟和北美發達經濟體合作，以打造國際經濟合作前沿地。

全國港澳研究會副會長、中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達指出，前海方案也有「高水平對外開放門戶」的提法，最終要視乎南沙「是面向歐美，還是面向發展中國家？是引進來，還是走出去？」要與香港「超級聯繫人」角色協同、運用好香港的關係網，才可做好「面向世界」這篇文章。