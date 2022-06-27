港澳海關破內河船走私 首檢現金2300萬

檢逾1.1億元走私物品 拘兩人

海關發現近日有匪徒將由香港以內河船走私物品往澳門，再以不同方式偷運至內地，遂與澳門海關情報交流。本月16日，澳門海關根據情報，截查一艘由香港駛往當地的內河船，檢獲總值約6500萬元走私貨物，包括雪茄及電子產品，拘捕兩名涉案男子。

香港海關分析情報，本月18日晚上10時許，在本港西面水域截查一艘準備駛往澳門載有32個貨櫃的內河船，關員發現報關清單資料不齊全，有貨櫃沒有封條及發出疑是肉類變壞的臭味，遂帶回碼頭詳細檢查。其中4個貨櫃搜出兩萬多支紅酒、一批美容針、1萬多件舊電器產品、奶粉、肉類等走私貨物，總值約2200萬元，並在一個報稱載有日用品及化妝品貨櫃搜出2300萬元現金，全部為500及1000元港元鈔票。行動中拘捕兩名分別45歲及76歲涉案男子。

海關：或涉犯罪得益、洗黑錢

海關有組織罪案調查科署理高級監督鄧惠顏稱，檢獲的現金用紙箱包裹，混在貨物中掩飾，反映寄貨人不惜用高風險方法運送，故相信現金涉及犯罪得益或洗黑錢，將追查現金來源及流向，不排除有執法行動。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，該批美容針包裝列明須冷藏，惟全部未有冷藏，而且近日炎熱，加上貨櫃內高溫，美容針效用成疑，如流入市面或會對使用者健康構成風險。呂少輝續稱，該批不明來歷肉類同樣未有冷藏，傳出惡臭，食用後或會構成健康風險。