港聞

港聞二

太陽能板「水上漂」 渠署試蓄洪池發電

【明報專訊】渠務署去年10月展開先導計劃，研究於蓄洪池安裝浮式太陽能發電系統，首套系統今年3月底在元朗新田蓄洪池啟用，每年可產3.7萬度電，相當11個3人家庭一年用電量。署方表示，視乎系統雨季表現，檢視未來加裝太陽能板至覆蓋半個池，目前研究將系統擴展至另外26個鄉郊蓄洪池，利用水面空間發展可再生能源。

渠務署目前在元朗及天水圍等地的低窪鄉村實施「鄉村防洪計劃」，於27地點設置蓄洪池及雨水泵房，適時排走雨水防洪。今年3月底在新田蓄洪池首度引入浮式太陽能發電系統，池面安裝70塊約合共300平方米由浮台承托的太陽能板，預計每年產生3.7萬度電。

電力供雨水泵房用 無儲電池防污染

渠務署機電工程部高級工程師呂振龍稱，浮動太陽能系統無電池儲電，以防電池化學物泄漏污染，系統現時收集的太陽能會「實報實銷」，電力即時供附近的新田雨水泵房使用；泵房外於3月底亦同步安裝柔韌式太陽能薄膜及可踏式太陽能板，兩者每年可產生1萬度電，連同蓄洪池上的系統，料每年共產生4.7萬度電，即平均每月約3900多度。

呂振龍稱，3項裝置運作至今約3個月，截至上周三（22日）累計發電量約1.073萬度電，即平均一個月產生約3500多度電，符合預期。目前正值雨季，署方會觀察太陽能板如遇強風會否吹翻，10月雨季完結後會檢視表現，並探討擴大浮式太陽能系統是否可行，期望可覆蓋半個蓄洪池（約8200平方米），為現時的約27倍。被問擴大覆蓋蓄洪池會否影響收集雨水功能及景觀，署方稱決定擴展前會一併檢視所有因素。

城門河發電系統工程 最快明年初展開

另外，渠務署原訂今年初以沙田城門河為試點，安裝全港首個河上浮式太陽能發電系統，惟工程至今未展開。署方稱正式工程現延至最快明年初展開，下月初會先在近瀝源橋上游水面安裝小型模擬系統收集數據。呂振龍解釋，市民會在城門河上划艇，河上工程牽涉更多持份者，故項目「遲咗少少」，強調署方需時與各方溝通，逐一研究對附近民居及生態的影響。

相關字詞﹕新田 城門河 可再生能源 太陽能發電系統 浮式太陽能發電系統 蓄洪池 渠務署

上 / 下一篇新聞

富泰院舍倘樓層擴散 或更多長者檢疫 昨多3宗累計15人 梁子超倡驗核酸免走漏
富泰院舍倘樓層擴散 或更多長者檢疫 昨多3宗累計15人 梁子超倡驗核酸免走漏
輝瑞BioNTech：新疫苗對Omicron免疫反應增19倍
輝瑞BioNTech：新疫苗對Omicron免疫反應增19倍
職安修例 建造商會稱罰1000萬過高 倡上限300萬
職安修例 建造商會稱罰1000萬過高 倡上限300萬
受制97前思維 「經濟好窮人好」非事實 周永新：扶貧原地踏步 房屋成癥結
受制97前思維 「經濟好窮人好」非事實 周永新：扶貧原地踏步 房屋成癥結
基本法條文屢成拒改革理由 周：保持資本主義非一成不變
基本法條文屢成拒改革理由 周：保持資本主義非一成不變
租金物價升幅遠超人工 保安：最低工資名存實亡
租金物價升幅遠超人工 保安：最低工資名存實亡
「中獎電郵」呃老婦82萬 騙徒悉「乾塘」扮銀行借貸
「中獎電郵」呃老婦82萬 騙徒悉「乾塘」扮銀行借貸
醫管局員工陣線6．30解散 成員：有理事曾被跟蹤收警告
醫管局員工陣線6．30解散 成員：有理事曾被跟蹤收警告
坪石邨國旗疑被塗被偷 旗海深夜蒸發
坪石邨國旗疑被塗被偷 旗海深夜蒸發
兩幼園簽《守護兒童政策》 員工推舉專員跟進舉報
兩幼園簽《守護兒童政策》 員工推舉專員跟進舉報
羅致光：本屆安老開支增九成 仍是追落後
羅致光：本屆安老開支增九成 仍是追落後
醫護為病童送暖 自學建築設計為醫院「上色」
醫護為病童送暖 自學建築設計為醫院「上色」
初選者23所屬團體 餘5活躍 社民連議會外發聲「幾耐得幾耐」 建制政團乘勢吸納
初選者23所屬團體 餘5活躍 社民連議會外發聲「幾耐得幾耐」 建制政團乘勢吸納
工盟解散「如失大樹」 黃迺元：屬會撐住已不易
工盟解散「如失大樹」 黃迺元：屬會撐住已不易
港澳海關破內河船走私 首檢現金2300萬
港澳海關破內河船走私 首檢現金2300萬
珍寶傾覆損失 母公司：無保險賠償
珍寶傾覆損失 母公司：無保險賠償
大灣區GBA專題：南沙方案對接港澳 專家：定位高於前海
大灣區GBA專題：南沙方案對接港澳 專家：定位高於前海
大灣區GBA專題：南沙放眼一帶一路 郭萬達：需港關係網
大灣區GBA專題：南沙放眼一帶一路 郭萬達：需港關係網
智能樂器引入 琴行疫市擴充
智能樂器引入 琴行疫市擴充
人棄我取 重視成年人市場
人棄我取 重視成年人市場
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳克勤入行會 趁閉環惡補 劉國勳打電競 顏汶羽「加時」陪囝囝
【Emily】陳克勤入行會 趁閉環惡補 劉國勳打電競 顏汶羽「加時」陪囝囝
【Emily】林鄭李家超視像赴活動 致辭不忘國家
【Emily】林鄭李家超視像赴活動 致辭不忘國家
【Emily】黃大仙祠成「港首個設升旗台宗教場所」
【Emily】黃大仙祠成「港首個設升旗台宗教場所」
【Emily】市建助設計「仁愛居」 橫向佈局採光通風
【Emily】市建助設計「仁愛居」 橫向佈局採光通風
【Emily】撐科大「雙校互補」 董氏慈善基金捐1億
【Emily】撐科大「雙校互補」 董氏慈善基金捐1億
【Emily】灣仔海濱換夏裝 細路有得「自駕遊」
【Emily】灣仔海濱換夏裝 細路有得「自駕遊」