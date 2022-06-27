太陽能板「水上漂」 渠署試蓄洪池發電

渠務署目前在元朗及天水圍等地的低窪鄉村實施「鄉村防洪計劃」，於27地點設置蓄洪池及雨水泵房，適時排走雨水防洪。今年3月底在新田蓄洪池首度引入浮式太陽能發電系統，池面安裝70塊約合共300平方米由浮台承托的太陽能板，預計每年產生3.7萬度電。

電力供雨水泵房用 無儲電池防污染

渠務署機電工程部高級工程師呂振龍稱，浮動太陽能系統無電池儲電，以防電池化學物泄漏污染，系統現時收集的太陽能會「實報實銷」，電力即時供附近的新田雨水泵房使用；泵房外於3月底亦同步安裝柔韌式太陽能薄膜及可踏式太陽能板，兩者每年可產生1萬度電，連同蓄洪池上的系統，料每年共產生4.7萬度電，即平均每月約3900多度。

呂振龍稱，3項裝置運作至今約3個月，截至上周三（22日）累計發電量約1.073萬度電，即平均一個月產生約3500多度電，符合預期。目前正值雨季，署方會觀察太陽能板如遇強風會否吹翻，10月雨季完結後會檢視表現，並探討擴大浮式太陽能系統是否可行，期望可覆蓋半個蓄洪池（約8200平方米），為現時的約27倍。被問擴大覆蓋蓄洪池會否影響收集雨水功能及景觀，署方稱決定擴展前會一併檢視所有因素。

城門河發電系統工程 最快明年初展開

另外，渠務署原訂今年初以沙田城門河為試點，安裝全港首個河上浮式太陽能發電系統，惟工程至今未展開。署方稱正式工程現延至最快明年初展開，下月初會先在近瀝源橋上游水面安裝小型模擬系統收集數據。呂振龍解釋，市民會在城門河上划艇，河上工程牽涉更多持份者，故項目「遲咗少少」，強調署方需時與各方溝通，逐一研究對附近民居及生態的影響。