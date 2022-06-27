工盟解散「如失大樹」 黃迺元：屬會撐住已不易

黃迺元表示職工盟解散後，失去廣為人知的會址和聯絡電話，工人求助無門，屬會也陷資源困境。他以清潔工會為例，過往在職工盟支援下，聘有秘書服務和全職工會幹事；如卻今無力額外聘請員工，更要節省開支以應付會址租金。黃說，不同行業工會之間也像失去橋樑，難發表如取消強積金對冲等跨行業勞工議題的意見。

當局現擬修訂《職工會條例》，加入國家安全要求，包括禁止被判國家安全相關罪行罪成者出任工會理事。以往不乏工會參選立法會，黃迺元認為《條例》實施後，「獨立自主的工會參政或引來當局關注」，難代表工人階級參選表達政見。

獨撐區議員：盡量幫議席懸空鄰區

成立於2016年的屯網，高峰時有5名屯門區議員，其中張可森因初選案還押，區議員宣誓風波後只餘一名區議員，終在去年10月宣布解散。屯網前召集人黃丹晴表示組織原主力關注區內事務和部署選舉，惟國安法實施後引發區議員辭職潮，在爭取民主和社區工作上失去方向，故萌生解散念頭。現仍是區議員的黃丹晴說隨成員辭職和解散，他現需獨力處理區內議題，亦盡量幫助議席懸空的鄰區，直言心灰意冷。

黃國稱工盟解散對勞權影響不大

不過，工聯會理事長兼立法會議員黃國稱，職工盟及其屬會數目過往只佔全部工會的少數，據他觀察，其解散對勞工爭取權益的影響不太大。他指由於近年正值疫情，個別行業受影響較大，如飲食、零售、清潔、保安等，工聯會都收到更多相關求助，需相應增加資源，然難以判斷與職工盟解散有否直接關係。