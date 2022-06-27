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初選者23所屬團體 餘5活躍 社民連議會外發聲「幾耐得幾耐」 建制政團乘勢吸納

【明報專訊】民主派兩年前舉辦初選，其後47人被控串謀顛覆國家政權罪。本報根據民主派初選的參選團體作統計，當時共52張參選名單，他們所屬的至少23個團體，大部分已解散，目前只餘5個團體仍活躍社會事務，當中部分調整路線，如社民連選擇議會外為民發聲，民協檢討路線後會以參選為目標。同時，有新建制派政團乘勢冒起，如「香港新方向」於新選制下的立法會贏得議席、頻開地區辦事處做地區工作，更稱「來者不拒」，冀吸納非建制派市民。

明報記者 廖俊升

《港區國安法》2020年6月30日生效，民主派同年7月辦初選，其後參選者被指違反國安法被捕。初選案尚未結案，而初選參選人所屬的23個團體，只餘約5個團體仍活躍，包括民主黨、社民連、民協、將軍澳民生關注組及人民力量。另有12個團體已解散，包括日前通過解散的醫管局員工陣線。4個團體雖未宣布解散但已不再活躍。另有兩個團體轉型，公民黨秘書長梁嘉善稱，該黨已不活躍於政治，轉型為共享空間「Station 202」分享社會議題（見表）。

公民黨秘書長稱轉型共享空間談社會議題

今屆立法會大洗牌，上屆共有14個非建制派團體曾躋身立法會，今屆只餘新思維。民主派不參選，另邊廂則有建制新政黨乘勢冒起，包括2019年成立、由具內地及本地背景人士合組的香港新方向。香港新方向立法會議員張欣宇當選後於新界多區開設辦事處，冀吸納支持者。他自言無政治包袱，對支持非建制派的市民「來者不拒」，「你（民主派）唔去serve（服務）這些需求，自然有其他人serve」。張又認為現時議會內理念和價值觀依然多元，質疑批評議會者為何不參選，「世界變化不會等你，不斷move forward（向前）」，籲民主派自我調整，主動適應。

初選政團陸續消失，仍活躍的政團亦正調整路線。社民連主席陳寶瑩明言該黨不再參選，指新選制下難入閘，就算進入議會也難實踐政綱。她認為就算建制派進入議會，做多少地區工作，都不能代表支持民主派的市民。她說，不參選的政黨有一種使命，需在議會之外為現時建制派無法代表的市民發聲，「一把聲音，無論多微小也總有幫助」。社民連高峰時有3個立法會議席，現已歸零。陳寶瑩指經濟來源如遭「扼殺」，但社民連規模較小，能以「緊縮政策」盡量維持。限聚令下社民連仍發起小型示威，如六四發起3人默站，她承認行動難見即時效果，也難料不解散有否風險，惟望艱難時期做點事，「在夾縫中生存，幾耐得幾耐」。

民協仍望參選 稱「沙漠階段」

至於仍以參選為目標的民協，主席廖成利形容現為「沙漠階段」，民主派政黨需時尋找前路，而民協已接受新憲制框架。他不認同政黨政治變質，指新選制只是「新時代下的遊戲規則」，力量單薄也要緊守崗位，「像一點燭光」。

蔡子強：反對派倒退為70年代壓力團體

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析稱，政黨存在目的為爭取議席，惟新選制下反對派難參選，如倒退成1970年代壓力團體。蔡認為參政團體多寡反映社會是否多元，惟候任特首李家超稱會「長期堅持」新選制，料政黨政治短期內無法改變，難現曙光。

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