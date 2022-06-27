醫護為病童送暖 自學建築設計為醫院「上色」

黃麗清投身護理界逾40年，現任大口環根德公爵夫人兒童醫院、東華三院馮堯敬醫院及麥理浩復康院護理總經理，她多年來致力改善醫院環境，令病童接受治療及康復過程更順暢，今年獲醫管局頒發傑出員工獎。

膺醫局傑出員工 稱與病童如母子

黃麗清1979年入職大口環根德公爵夫人兒童醫院，及後她擔任病房經理，在醫院四周及治療室設計出天馬行空的壁畫，並邀請義工團隊到醫院繪畫，冀令病童於治療過程中放鬆，以及令住院環境感覺更溫暖。她同時自學建築設計，擔任業餘圖則師改造醫院環境，令運作更暢順，增加同事工作效率。

黃形容與病童關係猶如母親對子女一樣，陪伴他們及提供心靈關顧；提到自己與已出院的病人恒常聯絡，他們每年聖誕節亦會返回醫院參加聖誕派對，令她印象最深刻的病人，便是那個原本體重逾200磅的青年，對方現在健康生活，令她感到欣慰。

雖然即將退休，但黃麗清表示未來會繼續為醫院服務，並為病童設計及建立更美好的治療環境。受到大量義工到訪醫院的啟發，她決心參與更多義工工作，期望以一己所長服務社會。她認為退休並非終結，會在身體狀况許可下盡力幫人。

醫管局自1993年起，每年均頒發「傑出員工及團隊獎」表揚成就卓越的員工，而今年共有9名傑出員工、7隊傑出團隊和13名優秀青年獲獎。