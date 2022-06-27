醫護為病童送暖 自學建築設計為醫院「上色」

【明報專訊】曾有一名體重逾200磅並導致呼吸困難的青年入住大口環根德公爵夫人兒童醫院接受治療，需在喉部開口接駁呼吸器及安排減肥，其間因飲食受限，情緒大受影響，讓黃麗清感到難過；然而青年住院近一年後成功減至160磅，終可脫離呼吸器，健康生活。視病童如子女的黃麗清說：「重遇眾多已康復病人，深深感受到即使工作再辛苦亦是值得；而成為醫護的初心，就是要照顧好病人。」
黃麗清投身護理界逾40年，現任大口環根德公爵夫人兒童醫院、東華三院馮堯敬醫院及麥理浩復康院護理總經理，她多年來致力改善醫院環境，令病童接受治療及康復過程更順暢，今年獲醫管局頒發傑出員工獎。
膺醫局傑出員工 稱與病童如母子
黃麗清1979年入職大口環根德公爵夫人兒童醫院，及後她擔任病房經理，在醫院四周及治療室設計出天馬行空的壁畫，並邀請義工團隊到醫院繪畫，冀令病童於治療過程中放鬆，以及令住院環境感覺更溫暖。她同時自學建築設計，擔任業餘圖則師改造醫院環境，令運作更暢順，增加同事工作效率。
黃形容與病童關係猶如母親對子女一樣，陪伴他們及提供心靈關顧；提到自己與已出院的病人恒常聯絡，他們每年聖誕節亦會返回醫院參加聖誕派對，令她印象最深刻的病人，便是那個原本體重逾200磅的青年，對方現在健康生活，令她感到欣慰。
雖然即將退休，但黃麗清表示未來會繼續為醫院服務，並為病童設計及建立更美好的治療環境。受到大量義工到訪醫院的啟發，她決心參與更多義工工作，期望以一己所長服務社會。她認為退休並非終結，會在身體狀况許可下盡力幫人。
醫管局自1993年起，每年均頒發「傑出員工及團隊獎」表揚成就卓越的員工，而今年共有9名傑出員工、7隊傑出團隊和13名優秀青年獲獎。
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