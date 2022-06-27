羅致光：本屆安老開支增九成 仍是追落後

稱社署開支增57% 回歸後歷屆最高

羅致光在網誌表示，本屆政府的社署開支增幅達57.2%，屬回歸後歷屆政府之冠，若包括在職家庭津貼的兩倍多增幅，社福開支增幅便更高。他又提到，社會福利服務中，尤以安老服務開支的87.1%增幅及復康服務的62.8%增幅較明顯。

不過，羅致光重申，社福服務的開支增幅，特別是安老服務與復康服務，仍只是在追落後，與社會需求仍有一大段距離。他形容前者「逆水行舟，不進則退」，高齡海嘯前浪還有數年才接近香港，惟需做好準備。

羅致光又稱，現屆政府在規劃及未來服務設施供應上建立了基礎，但人力及財務上還需不斷尋求解決方法，就如過往提到單是獎券基金的收入來源，基本上不能滿足日後興建福利服務設施所需的資金。

陳肇始則發表逾1.2萬字網誌，回顧任內5年食衛局食物科工作成果，提到過去兩年多，食物科與食環署積極參與抗疫，包括支援食肆換氣量工作小組、協助業界保持棺木穩定供港等。她說，食物科工作於下屆政府歸入環境及生態局，相信在該局局長帶領下，市民會持續享有清潔衛生的生活環境，食物安全得以保障，漁農業繼續有長足發展。