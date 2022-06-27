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兩幼園簽《守護兒童政策》 員工推舉專員跟進舉報

【明報專訊】去年香港保護兒童會院舍「童樂居」發生虐兒事件，至日前34名職員被起訴。國際培幼會（香港）指出，本港相關兒童機構缺乏政策預防兒童受虐，遂參考外國相關法規及指引，制定包括20項標準的《守護兒童政策》（下稱政策）予業界參考。香港五邑工商總會屬下兩間幼稚園成為全港首兩間推行政策的辦學團體，兩校校董周慧珍表示，學校將設立舉報機制，由員工之間推舉合適人選作為專員負責，讓員工安心舉報機構內發生的懷疑虐兒事件，毋須擔心被追究或歧視。

培幼會定20標準 冀守則年內派全港幼園

培幼會的政策建議一系列於校內預防幼童受傷害的措施，共20項標準，包括一旦懷疑幼童受侵害時的舉報、評估、介入及跟進程序。

香港五邑工商總會與國際培幼會昨日共同簽署有關政策，五邑工商總會理事長及幼兒服務校監甄文輝表示，簽訂政策後，將按照培幼會建議的標準落實相關措施，當中包括訂立行為守則、列明對待兒童的恰當及不恰當行為、設立舉報政策等。甄期望政策能為業界提供參照及指引，保障兒童享有受保護之權利。

課室裝CCTV 校董：釐清事實保障教師

周慧珍說，除實施舉報政策外，幼稚園亦將於課室安裝閉路電視，如有家長懷疑校內出現虐兒，希望以此釐清事實，以保障教師免被誤會。

國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟指出，現時本港仍未設立守護兒童政策的官方框架，作為服務兒童的相關機構，有責任為兒童建立安全的成長環境。蕭表示，培幼會另正與10間教育機構洽商簽訂政策，包括路德會、維多利亞教育機構等，望年底前可向全港幼稚園派發守則，各校按此修訂措施。

社福界立法會議員狄志遠表示，有關守則將有助市民提升對業界服務的信心，並相信議員均支持「沒有保護罪」及「強制虐兒舉報機制」，期望立法會盡快通過有關法案。

相關字詞﹕幼稚園 保護兒童 虐兒 守護兒童政策

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