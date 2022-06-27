兩幼園簽《守護兒童政策》 員工推舉專員跟進舉報

培幼會定20標準 冀守則年內派全港幼園

培幼會的政策建議一系列於校內預防幼童受傷害的措施，共20項標準，包括一旦懷疑幼童受侵害時的舉報、評估、介入及跟進程序。

香港五邑工商總會與國際培幼會昨日共同簽署有關政策，五邑工商總會理事長及幼兒服務校監甄文輝表示，簽訂政策後，將按照培幼會建議的標準落實相關措施，當中包括訂立行為守則、列明對待兒童的恰當及不恰當行為、設立舉報政策等。甄期望政策能為業界提供參照及指引，保障兒童享有受保護之權利。

課室裝CCTV 校董：釐清事實保障教師

周慧珍說，除實施舉報政策外，幼稚園亦將於課室安裝閉路電視，如有家長懷疑校內出現虐兒，希望以此釐清事實，以保障教師免被誤會。

國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟指出，現時本港仍未設立守護兒童政策的官方框架，作為服務兒童的相關機構，有責任為兒童建立安全的成長環境。蕭表示，培幼會另正與10間教育機構洽商簽訂政策，包括路德會、維多利亞教育機構等，望年底前可向全港幼稚園派發守則，各校按此修訂措施。

社福界立法會議員狄志遠表示，有關守則將有助市民提升對業界服務的信心，並相信議員均支持「沒有保護罪」及「強制虐兒舉報機制」，期望立法會盡快通過有關法案。