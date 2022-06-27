醫管局員工陣線6．30解散 成員：有理事曾被跟蹤收警告

HAEA於2020年2月本港爆發新冠疫情初期發起一連5日醫護罷工，要求政府「封關」阻截病毒傳入香港；前主席余慧明因民主派初選案被控串謀顛覆國家政權，去年7月獲准保釋，今年3月初因被裁定違反保釋條件，還押至今。

HAEA最高峰有約2萬名會員，解散前尚餘700多名會員，特別會員大會共62名有表決權的會員投票，以57票贊成、3票反對、2票棄權通過解散決議。

HAEA昨日稱，成立兩年多，經歷罷工、集會、街站、「政治打壓、白色恐怖」及前主席余慧明身陷囹圄，在各方壓力及現今政治低氣壓下通過動議宣告解散，「我們並不後悔當初選擇站在風暴的前緣，連結各位，在荒謬的時代作出抵抗」。

被問聲明提及的壓力來自何方及是否有人要求解散，有看守理事會成員表示有外來壓力，今年5月中再收到職工會登記局要求交資料，包括查詢涉違《職工會條例》活動，例如有否動用工會資金予余慧明參與初選。該人說有理事被不明人士跟蹤，收到警告要求解散，但拒絕透露誰警告工會。

稱高壓環境下難提到位倡議 有負初衷

該人又稱，另外亦有自身壓力，作為醫護專職工會，因高壓政治環境及掣肘，對重大議題如第五波疫情及醫管局「荒謬擾民」政策，「都未必可以提出最到位猛烈的批評或倡議，甚至號召行動，這種失語絕對有負工會初衷及會員期望」。