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「中獎電郵」呃老婦82萬 騙徒悉「乾塘」扮銀行借貸

【明報專訊】警方上周接連破獲兩宗騙案，共拘捕9人。其中一宗案件，一名六旬婦早前收到聲稱抽中120萬元大獎的電郵，其後被騙徒要求先支付律師費及稅款，她合共將約82萬元存入指定戶口，及後與友人談及事件，始悉受騙。

灣仔警區重案組第二隊督察盧偉德表示，警方上周四（23日）接獲一名67歲婦人報警，指早前收到「中大獎」電郵後接獲通知，要先提交律師費、稅款，以及繳付申請證書費用，以證明沒有涉及洗黑錢；事主不虞有詐，先後多次將合共約82萬元存入不同戶口，其後與友人討論事件，始悉受騙。

6人騙黨有董事追數員經理 無放債人牌照

警方調查發現，騙徒得知事主無更多金錢存入傀儡戶口後，再假扮銀行職員，聲稱可轉介事主到旺角一間財務公司借貸。警方上周五搜查該公司，拘捕3男2女，介乎29至40歲，翌日再於屯門拘捕一名33歲男子，6人全部涉嫌串謀詐騙被捕。初步調查相信6人屬同一詐騙集團，包括負責管理公司及批核貸款的主腦，其他成員則為董事、追數員及經理，而涉事財務公司並無放債人牌照。

行動中，警方共檢獲約162萬元現金，其中約150萬元藏於公司假天花，另檢獲4部手提電話、手提電腦、多份借貸文件及錢箱等證物。警方稱仍在調查，不排除有更多人被捕。

八旬翁墮「猜猜我是誰」失15萬 拘3人

另外，警方早前接獲一名85歲老翁報案，指上周三（22日）誤墮「猜猜我是誰」電話騙案，騙徒訛稱為事主兒子，因被捕而急需保釋金。事主其後帶同15萬元現金，按指示乘的士到指定地點與騙徒交收。事主其後聯絡兒子方知受騙，報警求助。

葵青警區重案組根據情報調查，並翻查閉路電視片段，鎖定涉案人身分。探員上周五起一連兩日，於油尖區及九龍城區拘捕1男2女，介乎26至36歲，分別報稱無業、廚師及售貨員，全部涉嫌以欺騙手段取得財產，帶署扣查。行動中檢獲4部電話及3人犯案時身穿衣物。初步調查相信3人為電話騙案集團骨幹成員，負責接收騙款及處理犯罪得益。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

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