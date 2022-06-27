租金物價升幅遠超人工 保安：最低工資名存實亡

1960年代，斌哥中三輟學後當過搬運工人，至40歲體力不繼，轉行當保安員至今。他說自己和不少保安員一樣，年紀大、技術低，只望維持基本生活，「遊遊蕩蕩咁，做十個八個鐘，一萬幾千養老」。

30年人工升1.4倍 租金3.5倍

斌哥憶述，1990年代做保安約有4000元月薪，每天工作10小時，每月工作26天，換算約為時薪15.4元。孑然一身的他，90年代以每月約1000元租住上水200方呎村屋，每天基本使費不足100元，每月還可儲蓄約300至500元，生活未算拮据。

自2011年最低工資出爐，他的生活開始變化。當年他時薪約18.3元，到2011年最低工資設於時薪28元，他說薪金「躍進」後，初期感到生活質素改善，「不用被剝削得那麼嚴重」；然而，其後他的薪金一直與最低工資掛鈎，他說物價升得快過加薪，形容最低工資「名存實亡」。根據統計處數字，2021年全港只有1.43萬人領時薪37.5元最低工資，斌哥是其中一員。

放假打散工避社交 「飲茶要諗吓先」

斌哥提到，90年代到茶餐廳吃晚餐碟頭飯，一碗飯一條魚加一碗例湯，只需二三十元，「現在沒六七十元都不行，做一個鐘頭吃不到一餐飯」；當年早餐更只是「十蚊八蚊」，如今已升至30多元。

「第二行搵唔到食或者退休，才來這『避難所』（指保安業），過餘生之年，所以被人看穿，唔需要畀筆錢你，你看更佬啫。」他說自己成為「月光族」無法儲蓄，於是放假會打散工，社交活動可免則免，「飲茶要使錢你要諗吓先，人哋請你又好，請得多都唔好意思啦。儲埋一嚿錢請人食番餐，飲次茶埋單幾百蚊，都有少少吃力」。

他之前所住村屋幾年加租一次，每次加500元，至前年月租已達4500元，工資大部分用來交租，但也無可奈何，「搬得去邊？住個劏房都三四千蚊」。至去年底，他獲編配青衣公屋單位，月租減至850元，他說生活輕鬆得多。

交租困擾半生 質疑無租管

過去31年，斌哥說最大困擾是租金，質疑政府為何不實施租金管制。他一直拒領綜援，認為每月1000多元生果金也如同雞肋，其他政府資助門檻高，寧願打多份散工，自食其力終老。

（回歸25年 危與機）