基本法條文屢成拒改革理由 周：保持資本主義非一成不變

資本主義制度不是錯 惟應不斷更新

把原有資本主義制度50年不變寫進基本法，周永新形容此乃對港人的「定心丸」，因當年六四事件令港人對中國的社會主義制度有很大恐慌，但他強調今天中國社會主義制度亦變化很大，反觀香港資本主義制度一成不變。

周永新強調兩種制度各有特色，不能說哪是最好或最壞，資本主義使經濟向前，但波幅厲害，受苦的是低下階層，也造成入息分配差距，「我不是說資本主義制度是錯，但它應是不斷更新和演化的制度，最大問題是（政府）沒跟隨資本主義及社會演變而作出政策改變」。他慨嘆回歸後官員或商界不時以有違原有資本主義制度等理由，拒絕接受社會改革建議。

他數算許多例子，像他曾提出設立全民老年金，引入勞資供款的薪俸老年稅，被商界或財金官員質疑有違基本法低稅政策或資本主義；強制醫療保險也無疾而終，變成自願醫保。

回歸後權在商界 倡「資本主義大辯論」

他又說，回歸後核心權力仍在工商界，並引述已故前中央政策組首席顧問顧汝德，形容政府與商界關係如伙伴（partners），「（政府）做什麼也要你伙伴點頭，當權力重心都在商界，社會發展就停滯不前」。

25年過去，周永新詰問何謂資本主義，提議香港展開「資本主義大辯論」，並探討基本法條文的演繹，「何謂私有財產權？何謂低稅率？條文指香港居民有依法享受社會福利的權利、勞工的福利待遇和退休保障受法律保護，是什麼意思？隨着時代轉變，要有清楚解釋」。

（回歸25年 危與機）