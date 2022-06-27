港聞

港聞二

基本法條文屢成拒改革理由 周：保持資本主義非一成不變

【明報專訊】《基本法》實施25年，曾任基本法諮詢委員會委員的港大榮休學者周永新對這份憲制文件提出反思。基本法第5條列明特區政府保持原有資本主義制度50年不變，對他而言，這不代表要一成不變，批評政府只將資本主義制度保持原狀，停留於1997年前港英政府「積極不干預」思維，「總之政府不干預市場，盡量不做那麼多事」，使歷年推動社會保障改革、扶貧、解決房屋不足等問題舉步維艱，累積深層次問題。

資本主義制度不是錯 惟應不斷更新

把原有資本主義制度50年不變寫進基本法，周永新形容此乃對港人的「定心丸」，因當年六四事件令港人對中國的社會主義制度有很大恐慌，但他強調今天中國社會主義制度亦變化很大，反觀香港資本主義制度一成不變。

周永新強調兩種制度各有特色，不能說哪是最好或最壞，資本主義使經濟向前，但波幅厲害，受苦的是低下階層，也造成入息分配差距，「我不是說資本主義制度是錯，但它應是不斷更新和演化的制度，最大問題是（政府）沒跟隨資本主義及社會演變而作出政策改變」。他慨嘆回歸後官員或商界不時以有違原有資本主義制度等理由，拒絕接受社會改革建議。

他數算許多例子，像他曾提出設立全民老年金，引入勞資供款的薪俸老年稅，被商界或財金官員質疑有違基本法低稅政策或資本主義；強制醫療保險也無疾而終，變成自願醫保。

回歸後權在商界 倡「資本主義大辯論」

他又說，回歸後核心權力仍在工商界，並引述已故前中央政策組首席顧問顧汝德，形容政府與商界關係如伙伴（partners），「（政府）做什麼也要你伙伴點頭，當權力重心都在商界，社會發展就停滯不前」。

25年過去，周永新詰問何謂資本主義，提議香港展開「資本主義大辯論」，並探討基本法條文的演繹，「何謂私有財產權？何謂低稅率？條文指香港居民有依法享受社會福利的權利、勞工的福利待遇和退休保障受法律保護，是什麼意思？隨着時代轉變，要有清楚解釋」。

（回歸25年 危與機）

相關字詞﹕基本法 資本主義 積極不干預 周永新 回歸25周年危與機系列

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