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職安修例 建造商會稱罰1000萬過高 倡上限300萬

【明報專訊】政府上月向立法會提交提高職安健相關罪行罰則的草案，建議針對僱主責任，修例讓勞工處以「可公訴罪行」形式檢控違例僱主，由較高層級法院審理，最高罰款由50萬元增至1000萬元。香港建造商會稱條例已20年未修改，故贊同修訂，但批評罰則過高，對承建商構成營運壓力，認為意外責任在於雙方，1000萬元最高罰款額「不可接受」。商會計算通脹及參考海外例子，建議罰款上限定為300萬元。勞工團體認為，新罰則已平衡雙方利益，認為修訂旨在帶出工程時業界應做足安全措施的信息。勞工處回應指，過去十年致命工業意外的數目並沒有下降的趨勢，建議將可公訴罪行的最高罰款額訂為1000萬元，及要求法庭在量刑時須考慮被定罪者的營業額，罰款與目前香港法例中列明的最高罰款額相同，亦在先進國家及地區職安健法例最高罰款額的中游範圍，所以認為罰款額合適。

稱意外勞資有責

罰款添營運壓力

根據政府資料，本港近10年工業意外的死亡個案一直徘徊在每年約20宗，香港建造商會會長林健榮認為情况不理想，「一單都嫌多」。不過，他認為不但承建商有責任，過往逾半事故亦因工人意識不足而導致意外，認為應從工地安全文化入手，才能治本，對僱主加重罰則並不能確保完全杜絕工業意外，「若加重罰則能夠解決問題，政府官員好易做」。

林健榮續說，新修訂最高罰款額是原先50萬元的20倍，無疑加重中小承建商營運壓力，部分承建商或會因擔憂一旦發生意外會被罰款1000萬元，而萌生退出市場念頭，他認為300萬元最高罰款額已足夠。他說，法例加入新條文，法庭量刑時須參考被定罪公司相關財政年度的營業額並不合理，因營業額不等於公司利潤，即使10億甚至20億元工程項目，利潤或只有不足1%，認為修訂不恰當。

勞聯：已平衡利益 減額無阻嚇

勞聯主席、立法會選委界別議員林振昇表示，政府過往曾就罰則諮詢業界，當時提出最高罰款額為5000萬元，最終調整至1000萬元，反映已平衡業界利益。他續說，若降低罰款額，對業界毫無阻嚇，同時予工友「政府縮沙及無心處理」職安健的印象。

林振昇補充，最高罰則只針對極嚴重個案，認為政府目標不是要懲罰中小企，而是嚴厲地帶出信息，工程時業界須做足安全措施。

相關字詞﹕建造商會 職安健法例 勞工處

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