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輝瑞BioNTech：新疫苗對Omicron免疫反應增19倍

【明報專訊】新型冠狀病毒變異病毒株Omicron BA.4及BA.5肆虐全球多國，新冠疫苗製造商輝瑞及BioNTech表示，實驗顯示其新研發疫苗可加強人體對Omicron產生的免疫反應，最多增19倍。本港專家稱疫苗有效與否仍待審視詳細數據，若未來香港准用，應先為長者及長期病患接種。

對BA.4/5反應較低

輝瑞及BioNTech表示，根據一項有1234名56歲或以上者參與的第二/三期試驗，參加者第四針接種針對Omicron研發的單價疫苗，接種30微克及60微克劑量的人面對Omicron BA.1時，體內抗體幾何平均滴度（GMT）分別較接種前增13.5和19.6倍。即使面對BA.4或BA.5，結果顯示新疫苗同樣可增強免疫反應，惟反應較BA.1低，相差約3倍，藥廠未來數周將繼續收集BA.4或BA.5的數據。

輝瑞及BioNTech在新聞稿中表示，已將數據分享予美國食品及藥物監管局（FDA）和歐洲藥品監管局（EMA），FDA轄下委員會將於明日討論。本港衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情記者會上表示未有新資料，惟本港有既定機制決定引入疫苗。

許樹昌：需審視更多數據

對於新一代疫苗能否應付BA.4或BA.5威脅，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，需審視更多數據，特別是新疫苗防感染及防住院的有效性。

新冠疫苗專家顧問委員會成員、港大內科學系臨牀教授孔繁毅認為，有待審閱完整研究報告，預料疫苗或於年底前推出，若本港引入新疫苗，應優先安排長者及長期病患接種，其後為醫護，最後開放全民接種。

（新冠疫情）

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