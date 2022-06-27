富泰院舍倘樓層擴散 或更多長者檢疫 昨多3宗累計15人 梁子超倡驗核酸免走漏

張竹君料二次感染屬少數

本港昨增11宗疑涉BA.2.12.1的本地個案，其中富泰護理安老院增3宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上，被問何種情况會考慮安排全部院友檢疫，她說現時染疫院友主要集中2樓及4樓，部分人已送往檢疫中心，該院舍若其他樓層出現個案，可能需安排更多院友檢疫。至於早前懷疑有一名院友屬二次感染，張相信是少數個案。

海港酒家30人未有檢測紀錄

富泰早前曾有兩名職員到屯門卓爾廣場海港酒家用膳，該食肆再有兩名食客染疫，疑屬BA.2.12.1，累計38名食客及4名密切接觸者染疫，該處早前已納入強制檢測公告。張竹君稱，與患者同時段到訪的人中，仍有約30人未有紀錄，部分人或已做檢測未有結果，食肆通風情况則有待相關部門跟進。

389人入住亞博暫託中心

另外，有兩間安老院舍呈報個案，文化村（美善長者之家）一名夜更護理員染疫，30多名院友及員工須檢疫；耀耆頤養院暨日間中心2名院友及2名員工染疫，40多人須檢疫，而社署位於亞博的臨時檢疫暫託中心640張牀位中，現有389人入住。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，只要能及時安排染疫院友送往檢疫，院舍內大規模傳染風險較低，但他亦表示，現時院友雖每日快測，惟快測有局限，有可能「走漏」個案，建議染疫院友離開院舍起計，留下的院友7天內做兩次核酸檢測。

學校方面，聖士提反書院女生宿舍多4宗個案，分別為3名學生及1名舍監，染疫學生就讀的4D班另有1名非宿生染疫，該班停課一周；張竹君稱，該宿舍在4樓，共12人居住，9人須檢疫。伍邑司徒浩中學2C班早前有學生染疫須停課，最新3C班有4人染疫，同樣須停課一周，中心調查顯示兩班沒有關連。

連續12日破千宗

醫局：患者病情輕微穩定

單日新增個案連續12日破千宗，張竹君稱，現時疫情正緩慢上升，感染個案數目有可能再升。醫管局總行政經理何婉霞則強調，近期患者病情較輕微穩定，病情嚴重或危殆病人數目未有飈升，整體維持於平穩狀態。

明報記者

（新冠疫情）

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