調查：港人減鹽糖認知高 行為未跟

減鹽意欲低於減糖 基層多外膳難減

降低食物中鹽和糖委員會自去年9月底分階段做3次問卷調查，共訪問約1500名市民，藉此了解港人於飲食對鹽和糖的認知、態度和習慣，調查至今仍在進行。委員會主席張亮接受訪問稱，基層會因居所狹窄、下班疲倦等較常外出用膳，家長另因缺乏實惠、健康的飲食知識，各種因素下難實踐減鹽減糖。他說，相關數據有助分析市民飲食習慣，委員會將根據結果制定更具針對措施，另建議市民在家烹飪時少用麻醬等高鈉醬料等。

至於為何市民未能實踐對減鹽減糖認知，張亮說「最主要都係習慣問題」。他說，一旦市民決定為健康負責，將能在日常實踐，形容「這並非政府立法就能解決的問題」。故委員會多年來盼令減鹽減糖更方便，如推動「少糖星期五」計劃、與逾千間食肆推動「少鹽少糖食店」等。

市民注意力放疫情 委員會嘆推廣難

2021年3月接任委員會主席一職，張亮說過去一年多推廣減鹽減糖絕非易事，只因市民「所有注意力都放晒落疫情上」。近日陽性個案相比今年初高峰期顯著減少，被問到現時是否適合推動相關宣傳工作時，張亮稱「其實幾時都係合適嘅時候」，而疫下市民身體狀况普遍變差，呼籲大家盡快關注如何重拾健康生活。