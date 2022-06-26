疫下圖書館上課 感化「曳學生」沉醉書海

為流星雨曠課 班主任掛心提點

敬儀的中一班主任王無姿，猶記得敬儀不時缺席網課和欠交功課，跟師長說話欠分寸，形容她行為「矚目」。最「矚目」一次，是敬儀有天深夜傳來短訊，說凌晨3時要偕友人到清水灣看流星雨，王老師大吃一驚，「始終是女孩子，好擔心」。雖然敬儀稱已獲家人批准，但王老師仍未敢放心，再着敬儀傳來的士司機名字和車牌；而敬儀通宵外出後，回家倒頭就睡，缺席翌日網課。

坐在一旁的敬儀笑說，不堪回首自己的「瘋狂」行為。她解釋，父母過去有段時間較少陪伴在側，過往反叛緣於想引人注意，承認「行為是有少少過激」。

獲鼓勵參加寫作賽 成績上軌道

王老師為加強對敬儀支援，疫下安排敬儀回校圖書館上課，不時替她買飯盒。有一次，敬儀因飯盒難食，直接丟掉，令王老師火冒三丈，但翌日發覺敬儀傳來道歉卡，教她啼笑皆非。

日子有功，敬儀漸漸習慣在學校圖書館上課，有時更沉醉在書海。在王老師鼓勵下，敬儀嘗試參加中文寫作比賽並獲獎，後來成績亦漸上軌道。敬儀感激王老師一直不離不棄，助她找到讀書樂趣，亦教她待人接物之道，啟發她亦立志當老師教導他人。

「離群」英華仔入樂團融入校園

青苗基金主辦的「青苗十大進步生」，今年11名學生得獎。同獲獎的英華書院中四生崔卓韜說，升中後不適應校園生活，曾有感自己「離群」；加上常常課上睡覺，令他成績幾近全級最尾。擅長中樂的他，加入學校樂團後，透過與同學演出和比賽重拾自信，後來他的班級名次升逾百名，加上好友陪伴支持，他重新融入校園生活。