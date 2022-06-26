車勾吊船纜 工人困半空 急降兩層 安全裝置煞停保命

事發昨午2時許，現場為剛建成的「名日．九肚山」屋苑，暫未有人入住，兩名54及46歲均姓李的女工在涉事吊船為大廈外牆清潔。現場消息稱，吊船原停於大廈25樓外牆，其垂到地面的鋼纜被駛過的工程車勾到，拉扯下吊船傾側並急降至23樓外牆，吊船安全裝置啟動煞停下降中的吊船，兩工人沒有受傷，但被困半空。工友見狀報警，消防派出高空拯救專隊，由單位游繩而下拯救，兩人返回安全位置，毋須送院。事發後，吊船被拉離大廈外牆約1米位置，支架輕微彎曲，消防在場固定吊船。

工會：纜垂地普遍 通常會圍封

香港建造業註冊專門工種職工會聯會副會務主任邱華康稱，臨時吊船有鋼纜垂至地面情况普遍，一般都會圍封，以免有人進入及造成高空墮物意外。他稱，即使只有一條鋼纜被勾住，如有關車輛未有發現繼續行駛，有可能令支架被拉扯至變形，釀成致命意外。他表示，暫時未了解今次意外的地面情况，但從現場圖片觀察到，位於天台的「車仔架」連同衡重物已被扯起，形容已屬非常危險。他續稱，吊船安全裝置啟動煞停吊船後，要吊船兩邊平行才能再如常升降，故今次兩人被困半空。

稱車仔架被扯起 非常危險

他又提醒，工人高空工作時應要佩戴獨立救生繩及降傘式救生衣，即使吊船急墜，工人可依靠救生繩保命，不會隨吊船下墜。

今次是兩周內第二次的吊船意外，本月13日，半山干德道聯邦花園發生致命吊船意外，兩名工人在檢查吊船期間連人帶吊船從高處墮斃。該次意外疑因吊船左邊鋼纜連同啤令脫離支架，另一邊鋼纜未能支撐所有重量，整艘吊船下墜。