課外上網 逾半學生日逾4小時

66%曾因上網與家人衝突

有關網上調查於去年10至11月進行，涉及2256名中二及中三學生，68%受訪學生表示回家後立即上網，50.1%會在上網被打擾時表現煩躁，65.6%因上網導致與家人衝突。

中三的魚仔說，以往放學回家後均長時間與朋友打機、上網，常與家人衝突，後來培養釣魚興趣，並拍片分享釣魚經歷，吸納不少訂閱者。他說善用網絡發展興趣為他帶來不少益處，如口才進步及變得開朗。父母亦欣賞魚仔的熱誠，支持他經營頻道，平衡了親子間因上網問題的衝突。

社工籲父母緊貼青年人文化

路德會社會服務處學校社會工作組表示，上網問題影響親子關係，父母與子女之間因互不理解及存有偏見而起衝突。工作組學校社工葉國治說，近年雙職家庭不斷增加，父母長時間工作，或缺乏與子女相處時間，提醒父母應與子女保持良好溝通，緊貼青年人文化，促進親子關係。他說父母亦可透過子女於網上世界展現的強項，如領導才能等，發掘子女潛能。