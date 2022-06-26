教師包車載基層家庭 10元書義賣尋寶

尋獲英漢字典 媽媽喜上眉梢

適逢義賣活動，任教小學中文科的李老師特意自付1800元預約旅遊巴，帶領12名學生和家長從天水圍前來買書。自小喜歡閱讀的她說，書本啟發她對語文和寫作的興趣，希望學生也可從閲讀獲得樂趣。她明白課外圖書對基層家長而言有一定負擔，而義賣書價格相宜，有助鼓勵學生多閱讀。張太表示平日甚少帶子女到書店，稱展場內大部分二手書都很整潔，一口氣買了11本。

籌得30萬本書 10屆以來最多

「書出愛心．十元義賣」自2009舉行，今次是第10屆，籌得30萬本書籍為歷來最多。太古地產公共事務副董事林珩表示，留意到時下孩童習慣使用智能電話，她希望透過活動培養大眾閱讀的風氣，同時亦想宣揚二手書的永續環保概念。

今次義賣活動由昨日起至7月3日，分別在鰂魚涌太古坊康橋大廈1樓ArtisTree及栢克大廈4樓404至407室舉行，收益全數捐出支持香港小童群益會的「群益寶庫」計劃，以及義務工作發展局推動義務工作的持續發展。