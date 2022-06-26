記協再接信 促解釋台灣觀選 通過降解散門檻 陳朗昇連任主席

諮詢外聘大狀意見草擬回覆

繼今年1月接獲職工會登記局信件，要求就涉嫌與《職工會條例》（下稱條例）或會章不符的活動提供資料，記協本月1日再次接獲局方信件。據了解，信中提及4項活動，其中一項是前年「台灣總統選舉觀戰團」，要求記協下月初前解釋活動與會章的關係，但未有表明有否觸犯條例。陳朗昇說「處理不算很大困難，但仍然認真應對」，包括諮詢外聘大律師的意見，又重申記協的活動合情、合理和合法，亦符合會章和條例。

勞工處表示不宜評論個別個案，未有正面回應去信記協的理由，重申職工會登記局執行條例，依法促進健全的職工會管理及制度，確保職工會依據《條例》及相關會章管理和執行會務。處方又稱，已登記職工會的運作必須符合條例及其會章，如有違反定必嚴肅跟進。

有表決權會員 半數同意即可解散

記協昨午舉行周年會員大會，會上大比數通過修訂解散門檻，由過往要六分之五有表決權會員同意，降低至一半有表決權會員同意，而現時合資格會員約420人。被問及會否解散記協，陳朗昇說執委會剛上任，暫未有看法，亦未聽到會員表達解散的傾向。他稱以往解散門檻高，而前輩編寫會章時從沒想過記協要解散，但無論如何記協都要學習面對新常態。至於醫管局員工陣線日前通過解散，陳朗昇對再有工會解散感到不開心，但認為記協的工作範疇與關注地方不同，對會務影響不大。

會上亦通過新一屆執委會名單，7名候選人均當選，包括2名新任執委（見表）。陳朗昇上月曾稱不積極尋求連任，他說相關說法「tricky」（巧妙），並就此致歉，解釋一直等待其他人參選，直至最後一刻亦沒有人才選擇再度參選，「既然（擔任主席）風險過往一年都有，做多一年也不見得差很遠」，又憶述過去一年新聞工作者有不同遭遇，起初會驚慌和擔心，但看到他們仍在堅持，「喺出面嘅人沒理由咁快就話算數同散檔走人」。他表示《蘋果日報》停運至今約一年，坊間出現40多個獨立發展平台，連任後期望更多合資格會員加入。

陳朗昇10月將赴英參與學人計劃，他表示根據會章，如主席離港，要在執委會選出代主席，具體安排有待執委會9月再決定。