3人涉煽殺警殺官員被捕 警：無關七一

另涉網售防毒面罩頭盔氣槍

3名被捕男子分別為14歲中學生、22歲電腦工程人員及22歲侍應，其中14歲少年獲准保釋候查，另兩人昨仍被扣留調查。警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，無證據顯示3名被捕人是針對慶祝回歸25周年犯案。

警方表示，早前留意到有人在兩個網上社交平台聲稱要殺害政府官員及警務人員，警方前日早上在天水圍拘捕案中22歲電腦工程人員，他涉嫌煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害，警方在其住所檢獲兩部手提電話、一件戰術背心、一條戰術腰帶及13支氣槍。

案中22歲侍應及14歲中學生分別於前日在北角及黃大仙被捕，他們涉嫌在一個社交媒體通信平台及兩個網上買賣平台出售常見於非法集結的物品，主要為防毒面罩及濾罐等。警方在該中學生的住所檢獲盾牌、摺刀、盔甲、頭盔等物品；在侍應住所檢獲7頂頭盔、28個防毒面罩、68個面罩濾罐及6支氣槍。

警方表示會繼續追查涉案物品來源、包括買家在內的其他涉案者，並徹底調查是否有人操控年輕人從事相關買賣，不排除更多人被捕。警方重申尊重市民表達意見的權利及言論自由，但反對任何人利用網上平台煽動仇恨及鼓吹暴力，強調不會姑息任何犯法或煽惑他人犯法的行為。