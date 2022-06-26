長春社：移樹須削樹冠樹根 成本高難復舊觀

觀塘斥百萬搬一樹 今樹冠剩八成

蘇國賢舉例，市建局於2011年斥資逾百萬元，為觀塘市中心重建項目內一棵樹齡約40年的細葉榕，搬到70米以外的月華街遊樂場，由籌備至移植過程花了約一年。事隔11年，蘇國賢早前曾到場檢視該棵大樹，發現樹冠只及移植前約八成，他說這已是近年較成功的移植大樹個案，即使花上大量金錢，效果只是「可以接受」。

蘇國賢又說，觀塘重建項目另有7棵樹齡數十年的細葉榕，位於觀塘前政府合署停車場，當中只有一棵近協和樹的細葉榕原址保留，其餘大樹都要移植，他早前到上址觀察，發現只有原址保留的一棵情况良好，餘下大樹情况並不理想，當中兩棵細葉榕的樹冠只有原來約六成。

賈炳達道公園兩古樹不受影響

蘇國賢說，九龍城重建項目的規劃報告建議在九龍城廣場北部重置區內的公共設施，但該處有不少大樹，當中更有兩棵古樹名木，文件未有提及樹木的移植地點，但就指移植是否可行要在往後的設計階段再檢討，視乎樹木健康、結構及移植地點大小而定，擔心部分樹木最終有可能被砍伐。市建局回應稱，賈炳達道公園的兩棵古樹名木是在重建範圍外，不受重建計劃影響。

（城市保育）