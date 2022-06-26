九龍城重建 環團倡老榕樹留原地 指符古樹條件屬地標 憂移植致傷害

樹齡逾60 種於李基醫局內

市建局表示，李基紀念醫局內的大樹所在位置，正處於連接北面地盤擬建的政府綜合大樓至主地盤的行人天橋走線。有鑑於大樹的壯健形態，項目的初步設計已建議保留，並將其移植到合適位置，包括擬議的綠化行人步道或市集廣場。該項設計可將大樹融入擬建的綠化空間，成為園境的一部分。待行政長官會同行政會議批准發展計劃草圖後，市建局會委聘樹木顧問詳細研究該樹狀况，並根據發展局的樹木保育或移植技術通告制訂合適措施。

發展局：倘移除移植須獲批

發展局回覆稱，雖然該細葉榕沒有列入「古樹名木」登記冊，但根據市建局資料，該樹胸徑超過1米，符合發展局頒布的「樹木風險評估及管理安排指引」內所述「具特別價值樹木」的準則，如要移除或移植，須經樹木管理部門審批。

胸徑1.4米 可比栢麗大道古樹群

長春社表示，九龍城舊區行人路的樹木不多，大樹更少，李基紀念醫局內的一棵細葉榕因長期不受干擾，符合古樹名木6項條件中的3項，包括具有文化、歷史或重要紀念意義，樹大，樹形出眾。長春社總監蘇國賢稱，該大樹的健康及結構理想，胸徑達1.4米，高約12米，樹冠直徑約18米，與彌敦道栢麗大道兩旁的榕樹群比較毫不遜色。他說栢麗大道兩旁現存33棵古樹，當中只有8棵的胸徑較李基紀念醫局內的細葉榕大。

巿建局的報告建議移植李基紀念醫局內的大樹，但又指移植的適宜程度為低，蘇國賢擔心大樹會被移除。他說，即使大樹最終獲移植，但並非處理大樹的最佳方式，尤其是榕樹，「榕樹的樹根伸展幅度隨時較滴水線（樹冠直徑）長兩至三倍，若要移植需要切斷大量樹根，對於樹木本身是傷害，樹木移植後往往難以回復舊觀」（見另稿）。

全港首社區醫局 環團倡留原址

市建局：僅石碑牌匾較具歷史價值

至於李基紀念醫局，長春社高級公共事務經理李少文翻查政府歷史檔史及文獻，顯示它當年由九龍城街坊福利會提議興建，建築費13.5萬元，當中7萬元由時任九龍城區街坊福利會監事長李耀祥捐出，為紀念他的父親李基而命名，而位於青龍頭的二級歷史建築「龍圃花園」亦是已故華人社區領袖及慈善家李耀祥所建。

李少文說，李基紀念醫局是全港首間由街坊福利會設立的社區醫療設施，認為有重要的社會價值，應原址保留整幢建築物，令其本身及內裏的多棵大樹亦得以保留。根據重建項目東面地盤擬建樓高只有40米，剩餘地積比轉移至主地盤，令其樓高達160米，李少文認為市建局應重新分配兩個地盤之間的地積比，或減少東面地盤的廣場面積，相信要原址保留醫局並非難事。

市建局回應稱，已聘請保育建築師就李基紀念醫局作初步評估，結果顯示建築物的建築特色評價不高，當中只有奠基石及牌匾較具歷史價值，待項目獲批准後，市建局將會根據保育建築師的建議制定合適方案。

明報記者 馬耀森

（城市保育）