教協前理事：解散後教師只能靠自己 教工會：不談政治爭業界信心

教協解散前擁有近10萬會員，該名任職多年的前理事形容，教協是很多人的心血，其工作性質多元化，包括關注教師福利、向政府就教育政策提出意見等，認為香港一個工會有如此程度實屬難得、表現突出，現時猶如一個刪除鍵便將教協的所有刪走，偶爾路過會址亦會感唏噓。教協以往亦有參與公民活動，曾被官媒批評「長期從事反中亂港活動」，記者問及對於教協捲入政治紛爭決定解散的感受，他不願多談。

前理事嘆幫助教師力度變小

他認為，在勞資雙方關係中，勞方往往處於弱勢，工會的存在十分重要，教協亦容易得到教師信任。教協解散後，仍有個別教師向他求助，他只能提供意見，「力度比過往小很多」；他建議教師可從《教育條例》、《僱傭條例》等法例入手研究，明白仍有空間向資方據理力爭和保護自己。

黃建豪：不擔心外界比較 會提醒鞭策政府

香港教育工作者工會為教聯會團體會員，黃建豪稱籌備工會期間教協仍未解散，教協解散才提早成立，他說出任工會主席後才發現教育界原來存在不少勞資糾紛。他認同，教協多年的表現在教師心中有一定地位，教工會亦肯定不比教協好，但不擔心外界比較，強調不談政治，會時刻提醒和鞭策政府，以表現令教師對教工會有信心。

（回歸25年 危與機）