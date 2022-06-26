黃國：非故意挑戰國安 促高官下台也可

《港區國安法》生效後，有人害怕出席遊行示威，亦有人擔心因叫喊口號而墮法網，但黃國認為，國安法內容很清晰，市民若非故意挑戰、甚或瓹窿瓹罅，其實底線很清楚，只要不是危害國家安全的言行和活動就不受影響，他不諱言：「問責局長若處理得差的確可要求下台！」但訴求需解釋原因，不能單純口號式叫喊，亦不應人身攻擊，甚至「叫人去死」等刻薄、含詛咒成分的言論。

黃國又認為，國安法下市民參與集會遊行更加安全，包括截停外部勢力對香港的干預，亦處理了暴力行為。他形容過去屬「過咗龍」、不正常，不少人對擲磚頭、燃燒彈等行為感到沒底線，甚至暴力合法化，並舉例有人會在他們進行活動時包圍官員，亦有負責籌備活動的人需穿防刺背心保護自己，但國安法實施後已沒顧慮，是重新有底線。

（回歸25年 危與機）