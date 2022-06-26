曾健成：公民社會需摸索安全表達方法

六四催生示威之都 現處「陷阱邊緣」

阿牛形容，六四改變香港社運生態，令香港由原本只有鳳毛麟角的社會運動，漸演變成示威之都，但多年來大型集會遊行秩序井然，從2014年佔領運動衍生的「和理非」文化，可見港人純粹以意識形態表達訴求，未料5年後的反修例運動帶來轉變，公民組織亦因《國安法》實施而解散，形容現時社運處於「陷阱邊緣」，「過往可以要求政府官員下台，現時可能會變成叛亂國家」。

提起示威經歷，參與者與執法者的互動已今非昔比，阿牛形容自己政治觸覺靈敏，2011年在中聯辦外種植茉莉花、1989年12月羅馬尼亞政權倒台的悼念活動等，他甫看新聞便衝去聲援，當時在場警員亦只是說：「喂牛哥，做咩唔提早通知聲？」

續上街是消極抵抗 吳文遠：仍要有人做

吳文遠認為，2003年後本港社運沉寂一段時間，議會激進化後市民開始再關心政治，大型遊行集會人數愈來愈多，公眾參與的深度闊度在近年更大躍進，但接踵而來的打壓、檢控，加上國安法生效，形容港人一夜間實質上失去示威、集會和表達自由。

吳文遠說，現時在facebook發帖亦要自我審查，「諗個hashtag（標籤）都要諗吓呢個得唔得」，認為現時紅線、框架某程度上比內地更難捉摸，未來若不能解決困局，相信市民難再直接參與示威集會。他形容繼續上街是一種「passive resistance（消極抵抗）」，影響力一定大不如前，但「始終仍然要有人去做」，希望令公眾相信，「在恐懼、沒希望的情况下，其實仲有事情可以做」。

（回歸25年 危與機）