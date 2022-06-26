劉家獻：引入大灣區醫生三贏

病人組織憂語言不通 議員：多諳粵語

惟有病人組織代表憂慮非本地培訓醫生因語言不相通，診症、開藥或有誤解，而照料病人時不能容許出現落差，建議局方提供適當監察及督導工作。

香港病人政策連線主席林志釉在同一節目指出，公立醫院的工作壓力、過去一兩年的社會事件均令本地醫護人員感「心淡」，不少人選擇離開，預料往後幾年人才流失的問題將會持續惡化，建議局方再下工夫挽留人手。

林志釉補充，本港醫療系統與內地語言相異，相關人手或需時適應本地環境，認為計劃對解決人手問題作用不大。

醫療衛生界立法會議員林哲玄則認為，大灣區絕大部分醫生會講廣東話，本港過往曾聘用只能說英文的海外醫生，形容香港「非常適應處理種種語言問題」。林哲玄指出，兩地醫療系統差距不大，相信內地醫生很快就能熟習工作模式，而內地三甲醫院的醫護水平十分高，相信醫生能力不成問題。

議員：人數杯水車薪 為聘外地生鋪路

林哲玄又補充，醫管局若只引入5至10名醫生，「即使對方有三頭六臂也是杯水車薪」，惟資深醫生來港交流後能將經驗帶回內地，令當地醫生更熟習香港醫療系統工作模式，為日後招募非本地畢業醫生鋪路。