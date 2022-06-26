逾兩年未達內地要求促取捨 馬時亨倡先向外國開關

憂封關遭金融對手搶人才

馬時亨表示，香港為國家唯一對外窗口，完全封關則無異於內地普通城市，不能發揮應有作用。他又說，檢疫政策等原因令香港嚴重流失人才，政府應做些事保住國際金融中心地位，否則數十年來所做的事將受損。

被問到內地持動態清零策略，香港如何在與內地通關和海外通關之間取捨，馬時亨認為，香港封關已兩年多，一直未達內地要求，「試過但做不到，那就要取捨」，認為要先向外通關，否則便「兩頭唔到岸」。

指聯匯不應改 政府應有打仗準備

馬時亨1980年代曾移居加拿大6年，並曾取得加拿大籍。被問到對現時港人移民看法，他說移民是自由選擇，但要有心理準備受歧視。他稱自己曾為加拿大「高薪一族」，當時仍受歧視，其後看見香港和內地發展機會較多，形容回流是正確決定。他說，如港人決定移民，便要盡力適應，「在那裏做到最好」。

被問到對聯繫匯率看法，馬時亨認為機制行之有效，讓世界和港人對港元穩定有信心，不應更改，惟美國加息時，港亦有加息壓力。他又稱現時地緣政治複雜，政府應有心態隨時準備打仗，他又憂慮美國在金融市場有動作，影響香港國際金融中心地位。