公院新冠患者倘佔半 或變定點醫院

第五波疫情高峰期間，醫管局將伊利沙伯醫院等4間醫院改為定點救治醫院，集中接收新冠病人。劉家獻昨早於港台《星期六問責》稱，近日危殆和嚴重個案未有飈升，形容疫情平穩，公院人手和病牀足以應付需求。他指出，局方吸收第五波疫情經驗後已提升應變能力，若入院人數短時間內飈升亦有足夠病牀應對。他又舉例，若日後有醫院的新冠患者佔全院病人五成，會考慮將有關醫院轉為定點醫院，但強調比例並非「硬指標」，須視乎聯網病牀運用情况。

醫管局總行政經理何婉霞昨於疫情記者會被問及公院隔離病牀使用情况，稱至昨共190名病人在隔離病房留醫，其中屯門醫院接收近30人，其餘數間醫院則有20多名患者，另有約160人在北大嶼山醫院香港感染控制中心。她補充，現時設施和人手均足夠照顧患者，暫時未有公院需轉為定點醫院，強調局方會密切留意情况。

威院腫瘤科病房5人中招

另再有醫院病房疑現爆發，沙田威爾斯親王醫院臨牀腫瘤科男女混合病房一名男病人6月22日檢測呈陽性，院方其後作接觸追蹤調查，發現同房3名男病人及兩名護士染疫；3名病人正隔離治療，餘下一名病人已出院並在家隔離，兩名員工亦在家隔離，全部患者情况穩定。何婉霞補充，感染源頭等仍待調查，有關病房已停收新症及探訪，並已徹底清潔消毒。