食肆群組擴至安老院 院友二次感染 兩職員為海港食客 梁子超倡現變種院舍擴大檢疫

海港酒家多3宗 富泰安老院現兩病毒

本港昨日新增1794宗陽性個案，包括1680宗的本地感染。爆發BA.2.12.1的屯門海港酒家昨日增加3名染疫食客，累計36名食客及4名密切接觸者染疫，包括兩名屯門富泰護理安老院職員，均於6月16日（周四）爆疫當晚在場用膳，其後分別於17及18日發病。

富泰護理安老院增至7名院友及5名職員染疫，衛生防護中心昨日再公布多一名院友懷疑染BA.2.12.1，而最早發病的院友則料涉本地流行Omicron BA.2.2。

張竹君說，懷疑兩名安老院職員在海港酒家受感染後將病毒帶回院舍，惟仍須進一步調查，又預料除最早發病院友外，其他院友及職員均涉BA.2.12.1。海港酒家方面，張稱現時個案均非於爆發當晚已經發病，相信他們均非源頭患者，亦不排除最終會找不到群組源頭。

料首涉BA.2.12.1二次感染

昨公布疑染BA.2.12.1的富泰護理安老院院友今年4月14日第五波疫情期間曾快速測試呈陽性，當時相關院舍正現爆發，惟該院友約兩個月後的6月22日核酸檢測亦呈陽性，懷疑二次感染。該院友患癌、曾動手術，平日需靠輪椅活動，早前已接種兩劑復必泰，其後於本月接種第三針科興。張竹君補充，該院友沒病徵，惟第三針接種日期與發病距離近，故不能當作已打3針。

翻查資料，衛生防護中心本月初稱共有兩人在第五波內兩度受感染，均涉本地流行的BA.2.2。張竹君昨被問及該名富泰院友是否首次涉BA.2.12.1的二次感染，稱沒留意到其他個案有類似情况。

梁倡擴密接者範圍 3月內染疫亦須檢疫

梁子超認為，BA.2.12.1與BA.2.2「差得唔遠，但唔等於一樣」，加上長者的免疫力較弱，染疫後的免疫反應亦相對較弱，隨着時間更會進一步下降，故長者較易於短時間內二次感染，形容該名院友於約兩個月內再次感染是「來得相對早」。現時衛生防護中心不會將3個月內受感染者列為密切接觸者，梁認為當局應重新檢視策略，建議若涉非BA.2.2的個案，不應再以3個月內曾否染疫作為須否檢疫的條件。

籲院舍員工避去高風險場所

對於富泰護理安老院同時出現兩種變異病毒株亞型的個案，梁子超相信有兩個源頭，謂現時社區傳播風險愈來愈大，病毒流入院舍機率隨之增加，呼籲員工避免去高風險場所。對於澳門昨公布將向安老院舍實施「閉環管理」，以避免出現「好似鄰近地區喺上一波疫情所經歷嘅慘痛經歷」，梁認為香港毋須參考，質疑早前第五波高峰期「爆到七彩都做唔到（強制閉環管理）」，現時更加難要求院舍遵從。

近日愈來愈多院舍出現個案，社署石硤尾公園體育館和小西灣體育館暫託中心昨起投入服務，接收安老及殘疾院舍的輕症或無症狀院友。社署回覆稱，截至昨午7時分別有一名長者及一名殘疾人士入住。

明報記者