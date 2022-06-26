收劏房戶每度電1.5元 業主料「入不敷支」

港燈電費升也影響陳太。她一家五口住港島東區，5月初至6月初用了500多度電，要交約600元電費，每度電約1.23元，較1月每度電約1.07元增加。陳太說，印象中以往5、6月電費較今年少，原以為今年丈夫和兒子開多了冷氣，但看電費單時發現今年用電量較去年同期少。

稱「用唔到林超英方法」慳電

她說，因燃料調整費愈來愈貴，且兒子愈來愈怕熱，預計今年7、8月每月電費或達1500元，較以往多300至500元，但現時百物騰貴，已「貴到麻木咗」，也難有好的方法慳電，「用唔到林超英方法，年紀大或能做到『心靜自然涼』，但我另一半和小朋友做不到」。

黃傑龍：單計電費未至影響食肆生存

住戶受加電費影響，商戶亦然。稻苗學會榮譽會長黃傑龍表示，電費佔食肆營運成本數個百分點，而能源價格升幅令食材等其他成本也有很大升幅，單看電費升幅未至於影響食肆生存。他呼籲業界留意電力公司和煤氣公司更換節能爐具的資助計劃，並稱其食肆近日已申請，更換節能爐具幾乎可免費，更換後或可較上一代爐具節省兩三成耗電。

明報記者 畢嘉敏

（能源通脹系列）