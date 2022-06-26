燃料貴電費飈 港燈加17% 中電加5% 維港兩岸價差更闊

燃料調整費不斷增加

麥萃才：仍有上升空間 料不礙經濟

兩電每年底由港府及行會審批加價，港燈2022年獲批加電費7%，中電則加5.8%。不過，本港電費由「基本電費」及「燃料調整費」組成，後者按燃料實際價格波幅按月調整。根據兩電資料，今年燃料調整費不斷上升，電費亦隨之上升（見表），港燈平均每度電的電費下月將增至158.8仙，與1月相比升幅達17.37%；中電暫未公布7月的燃料調整費，但截至6月，每度電的燃料調整費已升至45.1仙，同期淨電價增加5.04%，每度電平均價為135.4仙。

能源諮詢委員會前委員、浸大財務及決策系副教授麥萃才指出，中電發電組合較多元，除煤及天然氣，亦有核電及可再生能源等，因此升幅較小；反之港燈天然氣佔發電組合一定比重，天然氣價格於近期能源危機大升，令燃料調整費升幅較大。麥認為本港燃料調整費仍有可能上升，但相信對經濟不會構成太大影響。

維港兩岸相差增至15%

與此同時，維港兩岸商住戶的電價差距亦愈拉愈闊，中電與港燈每度電平均淨電價差距由今年1月約5%，增至6月的15%。以一個3人家庭每月平均用275度電計，在九龍或新界居住的家庭，6月繳電費約372.4元，比1月多約17.9元；在港島居住的，6月電費428.18元，比1月多約56元。

麥萃才認為，與其他城市相比，本港增幅不算大。他舉例，新加坡依賴天然氣，「電費增幅比本港一定大」；與倫敦每度電約4港元相比，本港電費亦相對低。

中電：燃料多元 減市場波動影響

港燈：成本壓力極大 努力採購

兩電回覆本報查詢，稱一直實報實銷處理燃料費用，不會從中獲利。中電預計，未來國際燃料價格仍然十分波動，會繼續審慎控制燃料成本，盡量減低市場波動影響；又稱中電現採用多元燃料組合，當國際燃料成本不斷飈升，價格相對平穩的核電，會減緩波動影響。

港燈則表示，燃料調整費增幅受早前印尼燃煤出口禁令、地緣政治及其他市場因素影響，國際煤價及天然氣價格均極為波動，並持續維持在十分高水平，令港燈面對極大的燃料成本壓力，港燈一直努力作謹慎的燃料安排，從不同市場採購發電燃料，確保價格具競爭力。

現行按月調整「燃料調整費」機制，是兩電分別在2018及19年與政府簽署新的《管制計劃協議》後實施，此前「燃料調整費」則是按年檢討。麥萃才表示，新機制是因應當時壓力團體及市民意見而作的改善措施，令收費更貼近燃料價格。麥認為，即使燃料成本轉嫁用戶，亦不代表電力公司欠誘因尋求合理價格的能源，監察團體及政府仍會留意情况。

局方稱新一輪補貼可抵消加價

政府現時有透過「電費補貼」及「電費紓緩金」補助市民電費。環境局表示，明白基層市民關注，會繼續向合資格電力住宅用戶發放每月50元「電費紓緩金」至下年底；另政府本月起推行新一輪共1000元「住宅用戶電費補貼」，首11個月每月80元，第12個月則120元，將可抵消最新電費增長。

社協憂負擔續轉移劏房租戶

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，劏房租戶無獨立電表，補貼金額由業主收取，無法直接受惠。施又稱，雖然劏房租務管制法例規定業主不得濫收電費，惟據她所知，仍有業主無依從，憂電價提升下，業主進一步將負擔轉移租戶，促當局透過關愛基金等機制，直接向基層市民發放電費資助。

明報記者 鄭律銘

（能源通脹系列）

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