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2022年6月25日星期六
港聞二
劉兆佳：習倘不來 是對港防疫沒信心 陳國基曾國衞確診 譚耀宗稱宣誓可彈性處理
葉劉料陳曾職務短期可其他官分擔
中大民調：李評分39.5 遜林鄭候任時
50特警新裝甲車「劍齒虎」出勤
發信息稱「劈黑警」 司機煽惑傷人罪脫 官稱非「反政府」群組 信僅發泄情緒
理大外衝突案 一被告稱送友回家遇人壓人
政府3招防炒檢疫酒店 包括實名預訂代理無客禁留房
涉連登Ig發「光時」信息 兩男控煽動還押
反國安法街站襲議助囚4周 中年漢上訴駁回
前支聯會等涉煽動顛覆 4度提訊9月再訊
指法律界線模糊 自我審查嚴重 李立峯：媒體倘受限 損施政公民質素
新聞自由指數「名列前茅」到「下游分子」 無國界記者：跌幅全球「幾乎史無前例」
在港內媒翻倍 劉銳紹：輿論功能 港人看不看中央不在意
回應新聞言論自由 政府：不違法無限制
BA.4/5患者抵港完成檢疫毒傳社區 許樹昌憂流入院舍 倡院友打第四針
購二代疫苗「無得急」 許樹昌：復必泰有效減BA.4/5重症
中聯辦傳約談 外商會籲停隔離 議員：建議太進取 政府難取平衡
工場製冰毒 3人囚28至29年
纜橋起火西北停電 中電交報告 已重鋪一組電纜 加固斷橋助入內調查
推3實驗項目 房署試鬧市組裝建屋 未來10年MiC建2萬伙 倘加快建成質素相若可加推
石屎代唧膠接合組件 「硬碰軟」防漏水更穩固
研提前入伙 梁健文：須免阻延後期項目
提創科4方向 孫東：缺工業難成生態圈
胸痛入博愛 男子裁死於自然 指心肌梗塞亡 專家：癥結在欠監察
佐敦文苑樓外牆裂 測量師：劏房損壞結構
備先進儀器 警破水耕大麻場拘5人
破隔夜菜致癌迷思 食安研究：可安心食用
海關檢40噸走私凍肉
尊子漫畫
【Emily】轉局長前升D6 孫王菡退休金肥咗
【Emily】港大醫學院135周年紀念活動延期
【Emily】書展7．20會展開鑼 一票逛三展
【Emily】皇后像廣場花燈 紮作大師伙在囚者製作
【Emily】紅底金黃字 鴨靈號新帆賀回歸
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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