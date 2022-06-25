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備先進儀器 警破水耕大麻場拘5人

【明報專訊】警方毒品調查科過去3日行動，搗破一個種植大麻及販毒集團，分別在元朗、沙田及港島破獲3個大麻種植場，共檢獲361棵大麻植物及7.6公斤大麻製品，總值約1800萬元，拘捕主腦等5名男子，當中3人涉嫌種植大麻及販毒，案件昨午在屯門裁判法院提堂。

場內備先進儀器

毒品調查科探員於周三（22日）突擊搜查元朗唐人新村路一個貨倉，在約7000平方呎臨時組合屋內檢獲258棵約重88.9公斤的大麻植物及7.6公斤大麻製品，以種植大麻及販毒罪名拘捕倉內3人。毒品調查科高級督察譚瑋諾稱，該大麻種植場會根據大麻生長情况劃分不同區域，包括幼苗區、生長區及收割區，亦設有先進儀器控制溫度及酸鹼值，並有營養監察儀器等，為近年較罕見的水耕種植場，規模亦是近年最大。

探員又經調查發現集團在西營盤柏道一住宅單位及火炭禾盛街一工廈單位另設兩個大麻種植場，分別於前日及昨日採取行動，在兩單位共檢獲103棵大麻植物，再以涉嫌種植大麻及串謀販毒拘捕兩人。

今次行動檢獲大麻植物、大麻製品及一批種植工具，市值共約1800萬元。警方相信已瓦解一個種植大麻及販毒集團，成功阻止一批毒品流入本地市場，打擊毒販收入來源。該集團活躍約8個月，5名被捕人並無黑社會背景，年齡介乎30至58歲，包括一名集團主腦、兩名骨幹成員及兩名負責種植的農夫。當中3人昨日在屯門裁判法院應訊，另外兩人將被落案控告相關罪名。

警方稱留意到近年吸食大麻有年輕化趨勢，2020年有191名未滿21歲者涉大麻相關罪行被捕，2021年升至257人，按年增34.6%，而今年1至4月已有75人被捕。

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