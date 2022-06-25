佐敦文苑樓外牆裂 測量師：劏房損壞結構

派員加固 屋署：未見明顯危險

屋宇署回覆查詢稱已派員到場視察，從室外發現有關單位外牆有若干裂縫，情况與年初視察時相若，不會影響樓宇整體結構。署方昨已安排政府承建商為有關單位露台加裝臨時支撐，雖未能進入涉事單位，但未見大廈有明顯危險，會密切留意有關情况。

據本報記者觀察，涉事單位外有一條長約30厘米的裂縫，圍封式露台底部亦有較小的裂痕。昨午約3時半，屋宇署派員到場做加固工程，其間亦有警員在場戒備。據大廈保安透露，涉事單位原被間作4個劏房，出現裂縫後，住戶因擔憂安危，馬上搬走。

翻查土地註冊處文件，屋宇署去年10月曾頒令，指涉事業主曾改動單位間隔，阻塞逃生途徑，要求業主將樓宇受影響部分恢復原狀。同時，屋宇署亦於今年1月向業主頒令，指建築物變得危險，要求業主清理外露的生鏽鋼筋，並按需要更換或加裝鋼筋等。工程最遲須於4月21日前展開，7月21日完成。

屋宇署表示已於今年1月21日向有關單位業主發出命令，規定業主須委任認可人士或註冊結構工程師勘測單位露台的結構及提交補救工程建議，並修葺單位內破損的混凝土結構構件。署方指當時單位業主代表稱，將於短時間內委任相關人士跟進勘測令及維修令。

測量師學會建築測量組發言人何鉅業昨到現場勘察，他說從外圍所見，1樓外牆出現裂縫，相信涉事單位曾間作劏房，於分間單位時已破壞石屎結構，同時破損地台，加上日久失修，令問題惡化。

列市建研究 獲批復修資助

文苑樓為「油旺地區研究」所制定的市區更新大綱發展概念藍圖其中一個建議發展節點。市建局回覆稱，有關大廈法團參加4項樓宇復修資助計劃，於2020年12月批准文苑樓法團的資助申請，並協助法團招標聘請工程顧問；法團於去年底已開標，正安排揀選合適的顧問公司。