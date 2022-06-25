胸痛入博愛 男子裁死於自然 指心肌梗塞亡 專家：癥結在欠監察

死因裁判官何俊堯引導陪審團稱，若認為事主因本身可致命疾病而死，可裁定其死於自然，否則便是「存疑裁決」。5男陪審團退庭商議約1小時後，裁定事主胡耀強（終年54歲）於2018年8月30日在博愛醫院因第三型心肌梗塞而死，死於自然，並提出兩項建議（見表）。

家屬：如死於治療更能接受

事主妻子何婉萍裁決後說，當時丈夫附近有一部閒置的心跳監察儀器，但沒供丈夫使用；她又斥醫護不知丈夫身在何處，亦不知醫生寫好牌板。她說或許丈夫最終也會因心臟病不治，但「如果佢喺治療過程中死亡，我做家屬嚟講接受多啲」。她哽咽說，親自發現丈夫出事時心情難過，病人「去醫院求醫唔係求死」。

港大內科學系榮譽臨牀教授、心臟科專科醫生蕭頌華昨供稱，事主出現急性心臟病引致心律不正，終至心臟停頓。他同意法醫分析事主患上缺血性心臟病，但缺血性心臟病僅指血管收窄，故認為事主由於缺血性心臟病導致第三型心肌梗塞而死；雖然事主事前已抽血，但其心肌蛋白檢驗未能診斷該病。

心臟科專家認同患者低風險

蕭續稱，事主感胸悶不適而送院，服用阿士匹靈並抽血檢查等診治程序合理，且心電圖沒顯示嚴重心肌梗塞，即使考慮到事主兩日內曾心絞痛，蕭亦認同事主屬低風險患者。他說，初時事主的疾病尚未完全呈現，其心臟酵素和心肌蛋白正常，惟短時間內出現併發症如心律不正，情况可謂「吊詭」。他引述研究指出，出現心律不正的病人若於兩分鐘內獲搶救，存活機率亦只有約17%。

博愛5月引入中央監察系統

蕭又說，閉路電視片段可見事主被送往觀察區後，沒有醫護在旁；及後在牀上一度四肢抽搐，舉起雙手和出現瀕死呼吸，被人發現昏迷後才獲搶救。蕭認為本案癥結在於事主的心臟沒接受持續監察。對於博愛醫院今年5月起使用中央生理監察系統，顯示病人心電圖等資料，他認為利用儀器持續監測病人心臟是重要的，系統目前已能改善問題。

【案件編號：CCDI 27/19】

（死因研訊）

明報記者