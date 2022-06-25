提創科4方向 孫東：缺工業難成生態圈

建智慧城市推動再工業化

談及四大方向，孫東指首個方向是建設智慧城市、包括智慧出行、智慧交通、智慧生活、數字政府等；第二須完善香港創科生態圈，加強大學基礎科研，產業要盡快發展，主要是實現香港再工業化；第三是深化粵港合作，融入國家發展大局，考慮與大灣區周邊城市、深圳、廣州、東莞等加強合作，與內地大學建立聯合實驗室等；第四是堅持一國兩制優勢，與內地、海外的科研機構或大型企業建立創新平台，對重大項目、國內或海外項目做評估諮詢服務。

要有政策歡迎人才 如房屋消費券

他認為，香港要建立國際創新科技中心，但只有實驗室做研究，不講工業，就沒法形成完整的「生態圈」，無法長期保持科研技術優勢。他說香港很多年輕人畢業後沒上游機會，以創科優勢發展多元產業，有助解決香港深層次問題。他又認為香港要有政策歡迎人才，如可向專才派發消費券，又舉例內地以房屋及子女教育吸納人才。他又稱，香港要為來港人才提供好的工作機會，如在香港做研究，但沒產業聚集人才，沒有用武之地，人才反而流向內地或新加坡，認為這是香港要形成創科生態圈的原因。

孫東去年12月當選立法會議員，他在訪問中提到，沒想到會成為候任創新科技及工業局長，認為能成為來屆政府官員，因政府亦希望新團隊像立法會一樣五光十色，可反映各界訴求，他形容被選入特區政府是「畢生榮幸」。