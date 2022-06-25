港聞

港聞二

石屎代唧膠接合組件 「硬碰軟」防漏水更穩固

【明報專訊】本港曾有以「組裝合成建築法」（MiC）興建的建築物出現漏水，技術有待改進。房署副署長（發展及建築）梁健文表示，MiC組件間有很多接口位，現時普遍「唧膠」接合，房署將改進以落石屎接合，防漏水更佳，結構更穩固，避免短時間內膠老化需要維修。

梁健文說，組件之間有很多接口位，牽涉防水和結構問題，坊間一般以「硬碰硬」接駁，即「唧膠」接合兩份組件，但由於膠會老化，「10年、8年後出問題，你是否要挑走膠再『唧』過？」

他表示，房署改進做法，以「硬碰軟」方式接駁，即在兩件組件中間落石屎，「類似用石屎做膠水」，除防漏水較佳，結構亦更穩固。

改組件之間厚度 減損失樓面

MiC組件的頂部會與上方組件底部相接，側面亦會與旁邊組件側面相接，變相樓層之間和單位牆身厚度都會加倍，增加大廈高度和闊度。在建築物高度和地積比限制下，或減少大廈可建樓層和樓面。

梁健文表示，房署在東涌第99區項目使用的組件沒有底部，由「盒子」改成「架子」，下層組件的頂部替代上層組件的底部，可減大廈高度，但「架子」左右牆身仍相連，損失樓面面積，「屋宇署現給予6%（樓面面積）寬免，但現時做法不足夠（抵消損失）」。房署正研究第二代設計，例如移除或減薄與其他組件連接的牆身，可節省樓面面積，但需解決連接問題。但他指出，屋宇署亦正研究上調MiC項目的高度限制和樓面面積寬免，吸引發展商使用。

相關字詞﹕房署 梁健文 組裝合成建築法

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